Discovery ile stratejik işbirliği yaptı
Ücretsiz premium video platformu puhutv ile içerik üreticisi Discovery arasında stratejik iş birliği tamamlandı.
Discovery’nin kanalları TLC ve DMAX’in sağlık/sıra dışı dönüşüm, emlak, ev dönüşümü, suç ve araştırma ile aile ilişkilerinin konu alındığı programları önceki ve yeni bölümleriyle birlikte puhutv’de yayınlanacak.
fi, Şahsiyet, Dip gibi orijinal içeriklerinin yanı sıra, pek çok dizi ve film bulunan platform, Discovery’nin hayata dokunan içeriklerini hem internet sitesinden hem de uygulamaları üzerinden eş zamanlı olarak kullanıcılarına sunacak.
Bu anlaşmayla birlikte söz konusu platformun varolan içerik kataloğuna ilk etapta, farklı kategorilerden, 2 bin 500’den fazla yeni bölüm eklenecek.
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