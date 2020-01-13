Discord bot ekleme nasıl yapılır? Discord müzik, mesaj silme ve hoş geldin botu ekleme

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Discord bot ekleme nasıl yapılır?

Discord'u birtakım düzenlemeyle kişiselleştirebilirsiniz. Ayrıca, istediğiniz özelliği de ekleyebilirsiniz. Bunun için Discord bot ekleme işlemini yerine getirmeniz gerekmektedir. Bu işlem oldukça basit. İlk olarak Discord hesabınızı girin ve karşınıza çıkan adımları takip edin. Bot ekleme için gereken "Sunucuyu Yönet" izninizin olup olmadığını kontrol edin. Eğer izin varsa istediğiniz botu sunucuya ekleyebilirsiniz. Eklemek istediğiniz botun web sayfasına gidin. Sunucuya Bot Ekle veya Davet Et seçeneğine gidin. Eklemek istediğiniz sunucuyu belirleyip "Yetkilendir" botonuna tıklayın. Bu işlemden sonra bot, sunucuya eklenmiş olacak.

Discord müzik, mesaj silme ve hoş geldin botu ekleme

Discord'da müzik botu eklemek için kullanmak istediğiniz botun web sayfasına giderek Davet Et butonuna tıklayın. Ardından gelen ekrana botu eklemek istediğiniz sunucuyu seçin. En son "Doğrula" deyip yönlendirilen sayfadaki doğrulama işlemini gerçekleştirin. Onay uyarısı geldikten sonra işleminiz tamamlanır. Uygulamadaki mesajları silmek içinde mesaj kutucuğunun yanında bulunan dikey üç noktaya tıklayın. Gelen minik penceren "Sil" butonuna tıklayarak mesajlarınızı silebilirsiniz. Ayrıca çeşitli yardımcı programlarla da mesajlarınızı temizleyebilirsiniz. Hoşgeldin botu eklemek için ise; "Sunucu Ayarları"na gidin. Hoşgeldin mesaj ayarı için Önizleme sayfasını açın. Yeni Üye Mesaj Kanalı menüsünden istediğiniz "Hoşgeldin" kanalını seçin.