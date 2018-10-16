Dış Kaynak Çağrı Merkezleri değerlendirmesinde ipi göğüsledi
Teleperformance, Everest Group tarafından yayımlanan Dış Kaynak Çağrı Merkezi (CCO) - Servis Sağlayıcıları PEAK Matrisi Değerlendirmesi 2018'de Lider ve Yıldız Oyuncu olarak yer aldı.
Everest Group'un 35'in üzerinde dış kaynak çağrı merkezini Liderler, Büyük Rakipler ve Adaylar olmak üzere üç ayrı kategoride listelediği PEAK Matrisi, servis sağlayıcıların mutlak pazar başarısını ve iş kapasitesini baz alan, veri güdümlü ve karşılaştırmalı bir değerlendirme sağlıyor.
Matriste, değişen pazar dinamikleri ve servis sağlayıcıların işi yerine getirebilme kapasitesi üzerine analizlerin yanı sıra, her bir servis sağlayıcının güçlü olduğu noktalara ve geliştirmeye açık yönlerine ilişkin Everest Group tarafından yapılan değerlendirmelere yer veriliyor. Bu kapsamda Teleperformance, global lider olarak değerlendirildi. PEAK Matrisi üzerinde yıldan yıla pozitif hareketlilik sağlaması da Teleperformance'ın Yıldız Oyuncu olmasını sağladı.
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