DiRT Rally 2.0 sistem gereksinimleri belli oldu
Codemasters'ın araba yarışı serisine ekleyeceği yeni halka olan ve 26 Şubat'ta satışına başlanması beklenen DiRT Rally 2.0 için sistem gereksinimleri belli oldu.
Yarış oyunlarına yeni bir bakış getiren Codemasters, bu oyununda yani DiRT Rally 2.0'da gerçek yarış pistlerini barındırıyor. Dünya'nın belirli bölgelerinden seçilen yarış pistleri oyuncuları bir hayli zorlayacak. Ancak oyun sadece sizi değil, bilgisayarınızı da zorlayacak gibi görünüyor. DiRT Rally 2.0 sistem gereksinimleri ile yüksek donanımlı bir PC'ye ihtiyaç duyuyor. DiRT Rally 2.0’yi yüksek ayarlarda oynamak için minimumda GTX 1070 ekran kartı şart.
Elbette bu ekran kartını önerilen bir sistem içinde görüyoruz; minimum sistem gereksinimleri söz konusu olduğunda işlemci tarafında i3 2130, ekran kartı tarafında ise HD7750 gibi epey eski ve düşük seviye bileşenler yer alıyor. Önerilen sistem gereksinimlerinde ise Ryzen 2600X ve GTX 1070 bulunuyor.
Oyun halihazırda ön sipariş yoluyla 92 TL'den alıcısına ulaşıyor.
MİNİMUM SİSTEM GEREKSİNİMLERİ
64-bit işlemci ve işletim sistemi gerektirir
İşletim Sistemi: Windows 7, Windows 8, Windows 10
İşlemci: AMD FX4300 veya Intel Core i3 2130
Bellek: 8 GB RAM
Ekran Kartı: AMD HD7750 veya NVIDIA GTX650Ti
DirectX: Sürüm 11
Ağ: Genişbant İnternet bağlantısı
Depolama: 50 GB kullanılabilir alan
Ses Kartı: DirectX uyumlu ses kartı
ÖNERİLEN SİSTEM GEREKSİNİMLERİ
64-bit işlemci ve işletim sistemi gerektirir
İşletim Sistemi: Windows 7, Windows 8, Windows 10
İşlemci: AMD Ryzen 5 2600X veya Intel Core i5 8600K
Bellek: 8 GB RAM
Ekran Kartı: AMD RX Vega 56 veya NVIDIA GTX 1070
DirectX: Sürüm 11
Ağ: Genişbant İnternet bağlantısı
Depolama: 50 GB kullanılabilir alan
Ses Kartı: DirectX uyumlu ses kartı
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