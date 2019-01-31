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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Teknoloji
hurriyet.com.tr / ÖZEL
31.01.2019 - 08:58, Son Güncelleme:

DiRT Rally 2.0 sistem gereksinimleri belli oldu

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DiRT Rally 2.0 sistem gereksinimleri belli oldu

Codemasters'ın araba yarışı serisine ekleyeceği yeni halka olan ve 26 Şubat'ta satışına başlanması beklenen DiRT Rally 2.0 için sistem gereksinimleri belli oldu.

Yarış oyunlarına yeni bir bakış getiren Codemasters, bu oyununda yani DiRT Rally 2.0'da gerçek yarış pistlerini barındırıyor. Dünya'nın belirli bölgelerinden seçilen yarış pistleri oyuncuları bir hayli zorlayacak. Ancak oyun sadece sizi değil, bilgisayarınızı da zorlayacak gibi görünüyor. DiRT Rally 2.0 sistem gereksinimleri ile yüksek donanımlı bir PC'ye ihtiyaç duyuyor. DiRT Rally 2.0’yi yüksek ayarlarda oynamak için minimumda GTX 1070 ekran kartı şart.

Elbette bu ekran kartını önerilen bir sistem içinde görüyoruz; minimum sistem gereksinimleri söz konusu olduğunda işlemci tarafında i3 2130, ekran kartı tarafında ise HD7750 gibi epey eski ve düşük seviye bileşenler yer alıyor. Önerilen sistem gereksinimlerinde ise Ryzen 2600X ve GTX 1070 bulunuyor.

Oyun halihazırda ön sipariş yoluyla 92 TL'den alıcısına ulaşıyor.

DiRT Rally 2.0 sistem gereksinimleri belli oldu


MİNİMUM SİSTEM GEREKSİNİMLERİ

64-bit işlemci ve işletim sistemi gerektirir
İşletim Sistemi: Windows 7, Windows 8, Windows 10
İşlemci: AMD FX4300 veya Intel Core i3 2130
Bellek: 8 GB RAM
Ekran Kartı: AMD HD7750 veya NVIDIA GTX650Ti
DirectX: Sürüm 11
Ağ: Genişbant İnternet bağlantısı
Depolama: 50 GB kullanılabilir alan
Ses Kartı: DirectX uyumlu ses kartı

ÖNERİLEN SİSTEM GEREKSİNİMLERİ

64-bit işlemci ve işletim sistemi gerektirir
İşletim Sistemi: Windows 7, Windows 8, Windows 10
İşlemci: AMD Ryzen 5 2600X veya Intel Core i5 8600K
Bellek: 8 GB RAM
Ekran Kartı: AMD RX Vega 56 veya NVIDIA GTX 1070
DirectX: Sürüm 11
Ağ: Genişbant İnternet bağlantısı
Depolama: 50 GB kullanılabilir alan
Ses Kartı: DirectX uyumlu ses kartı 

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