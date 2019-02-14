Dikkat! Uçakta telefonunu açık bırakanlara ceza geldi
Uçakta yolculuk halindeyken telefonlarını açık bırakanlara verilecek ceza Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü tarafından belirlendi.
Uçağa bindiğinizde emniyet anonsuyla beraber kalkış ve iniş sırasında tüm elektronik aletlerin kapatılmasının gerektiği hepimiz biliyoruz. Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü bu kurala uymayan yolculara verilecek cezayı açıkladı.
Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü tarafından idari para cezaları hakkında alınan tebliğ, bugün Resmi Gazete'de yayınlandı. Uçakta seyahat eden herhangi bir yolcu cep telefonunu açık bırakırsa o kişiye 2.124 TL para cezası uygulanacak.
Yayınlanan tebliğ'de son zamanlarda casusluk üzerinde sıkça kullanılan drone'ları izinsiz uçuranlara da 8.498 TL uygulanacağı belirlendi.
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