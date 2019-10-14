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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Teknoloji
Haber Giriş: 14.10.2019 - 12:14, Son Güncelleme:

Dijital'de İnsan Kaynağı Raporu 2019 yayınlandı

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Dijital'de İnsan Kaynağı Raporu 2019 yayınlandı

IAB Avrupa Eğitim Yürütme Komitesi tarafından bu yıl ikincisi hazırlanan “Dijital’de İnsan Kaynağı Raporu” geçtiğimiz hafta yayınlandı. Yayınlanan rapora göre en önemli sorun sektördeki yetenek açığı ve kalifiye eleman eksikliği.

28 Avrupa ülkesi başta olmak üzere, Asya ve Ortadoğu ülkelerinden toplam 454 eğitimci, İnsan Kaynakları Yetkilisi, sektör profesyoneli ve iş arayışında olan adaylar çalışmada yer aldı.

“İŞE ALINACAK ADAYLARIN MAAŞ BEKLENTİSİ ÇOK YÜKSEK”

Dijital’de İnsan Kaynağı Raporu 2019 sonuçlarının en dikkat çekenlerinden biri, katılımcıların yüzde 75’inin, dijitalde işe alım için en önemli engelin yetenekli ve yetkin eleman eksikliği olduğunu belirtmesi oldu. İşe alınacak adayların yüksek maaş beklentileri de yüzde 54 ile ikinci en büyük engel olarak karşımıza çıkıyor. Potansiyel adayların azlığı ise yükse maaş beklentisine yol açıyor.

Dikkat çeken bir diğer sonuç ise geçen yıl olduğu gibi bu yılda işverenlerin teknik pozisyonlara ağırlık vermeye devam ediyor olması. Programatikyüzde 59,analyticsyüzde 51 ile en çok ilgi gören pozisyonlar olurken, yüzde 44 ile sosyal medya ve yüzde 43 ile çapraz medya (Cross – Media) onların ardından geldi.

“ŞİRKET İÇİ EĞİTİMLERE KATILIM ÇOK AZ”

Rapor, şirket içi eğitimlere katılanların oranının istenilen düzeyde olmadığını da ortaya koydu. Ankete katılan az kıdemli ya da kıdemli çalışanlara göre şirketlerindeki pozisyonların sadece yüzde 30’undan azı son bir yılda eğitimlere katıldığını belirtiyor. Ayrıca eğitimlere ayrılan bütçelerde de sorun olduğunu ortaya koyan raporda, katılımcıların yüzde 44’ü bu bütçelerin artacağını düşünürken, yüzde 30’u eğitim bütçelerinin azalacağına inanıyor. Ankete katılanların yüzde 90’ı ise, kendi bütçelerinden karşılamaları gerekse de bu eğitimlerden yararlanmak istiyor.

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