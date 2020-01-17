Dijital yetenek açığını öğretmenler kapatacak

Teknolojinin dönüştürücü gücünden destek alarak eğitim girişimlerine destek olan Microsoft Türkiye, Millî Eğitim Bakanlığı ve Türkiye Bilişim Vakfı iş birliğiyle hayata geçirilen Yazılım Geliştirme Uzmanlığı Mesleki Gelişim Programına tam destek veriyor. Programın tanıtımı Millî Eğitim Bakan Yardımcısı Mustafa Safran, TBV Genel Sekreteri Çağdaş Ergin, MEB Öğretmen Yetiştirme Genel Müdürü Adnan Boyacı, Microsoft Türkiye Genel Müdürü Murat Kansu ve Eczacıbaşı Holding Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Faruk Eczacıbaşı katılımıyla Ankara’da gerçekleştirildi. Lise ve meslek liselerinde bilişim eğitimi veren öğretmenlerin teknolojik yetkinliğini artırmayı hedefleyen girişimin Türkiye’yi dijital yetenekler konusunda güçlendirmesi hedefleniyor. Program dâhilinde Microsoft Türkiye, bilişim öğretmenlere “yazılım geliştirmenin temelleri” eğitimi sunuyor. Şu ana dek 1000 bilişim öğretmenine verilen eğitimler sayesinde 10.000’den fazla öğrenciye ulaşıldı. Program bir yıl boyunca devam edecek ve 50.000 lise öğrencisinin bu eğitime ulaşması sağlanacaktır.

“Öğretmenlerin fırsat ve imkânlarını artırmak istiyoruz”

Tanıtım toplantısında Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Mustafa Safran, teknolojinin yeni meslekleri ortaya çıkaracağını ve bu doğrultuda çocukların geleceğe hazırlanması gerektiğini belirterek teknolojik dönüşümün en büyük etkiyi eğitim alanında yaptığına dikkat çekti. Safran sözlerine şöyle devam etti: “Bugünün çocukları 20 yıl sonra ‘Bizi neye göre nasıl yetiştirdiniz’ diye soracak. Teknolojinin yeni bir alanı, yeni meslekleri ortaya çıkaracağını görerek, çocukları geleceğe hazırlamamız gerekiyor. Teknolojik dönüşüm en büyük etkiyi eğitim alanında yaptı ve eğitimi dönüştürmek gerekiyor. Eğitimi dönüştürmek için de zihniyeti dönüştürmek gerekiyor. Öğretmenlerin teknolojiyi öğrenmesi halinde, bu bilgi çocuklara da ulaşacak. Biz de hizmet içi eğitimlerle öğretmenleri geleceğe hazırlamak istiyoruz. Bugün tanıtımını yaptığımız programla öğretmenlere Microsoft tarafından eğitim verilecek. Bu programla öğretmenlerin fırsat ve imkânlarını artırmak istiyoruz. Programla öğretmenlerin uluslararası sertifikalar alacağını ve bu sayede de öğrencilere yeni kapılar açılacak.”

“Güncel eğitim için öğretmenleri teknolojiyle donatmak gerekiyor”

Microsoft Türkiye Genel Müdürü Murat Kansu, konuyla ilgili olarak, “Teknoloji geliştikçe meslekler değişiyor, bir yandan işsizlik oranımız artarken bir yandan da işverenler dijital dünyanın gerektirdiği yeteneklere sahip çalışanlar bulmakta zorlanıyor. Microsoft Türkiye olarak, teknolojinin dönüştürücü gücüne her zaman inanıyoruz ve bu yöndeki girişimlere destek oluyoruz. Gençlerimizi geleceğe hazırlamak için tüm gücümüzle çalışıyoruz. İnanıyoruz ki, bilişim öğretmenlerimizi daha iyi donatırsak gençlerimiz daha kapsamlı ve güncel bir eğitim alabilir. Bu nedenle bugün duyurusunu yaptığımız, bilişim öğretmenlerimizi eğitmek konusunda destek verdiğimiz bu girişimi çok önemsiyor, bu adımla tüm kurumlara ilham vermek istiyoruz. Microsoft olarak, öğrencileri ve öğretmenleri geleceğe hazırlayan projelerin her zaman destekçisi olacağız” dedi.

Microsoft Türkiye Kamu Sektörü ve Kamu Yatırımlarından Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Dr. R. Erdem Erkul ise yeni yüzyılda küresel düzeyde tüm ekonomiler için en önemli sermayenin çağın becerilerine vakıf, teknolojiyle içi içe, yaratıcı düşünebilen, insan odaklı, çözüm odaklı düşünebilen nitelikli iş gücü olduğunun altını çizdi. Erkul sözlerini şöyle sürdürdü: “Sürdürülebilir kalkınma için ithal etmemizin mümkün olmadığı nitelikli iş gücünü kendimiz yetiştirmemiz gerekiyor. Bu bağlamda yürüttüğümüz ‘Geleceğini Yetiştir’ programıyla, öğretmenlerimizin modern ve teknoloji destekli eğitim alacak. Bu girişimle öğretmenlerimizin geleceğin iş dünyasına ve yeni mesleklere hazır gençler yetiştirmesi için daha kapsamlı ve daha güncel bir bilgisayar yetkinliğine sahip olacağına inanıyoruz.”