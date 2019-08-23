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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Teknoloji
A.A.
23.08.2019 - 10:14, Son Güncelleme:

"Dijital yerli" çocukların bilgileri Anadolu 5.0 ile eskimeyecek

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"Dijital yerli" çocukların bilgileri Anadolu 5.0 ile eskimeyecek

Anadolu Üniversitesi (AÜ), doğar doğmaz teknolojiyle tanışan, bilgisayar ve teknolojilerini iyi bilen, yöneten, kullanan ve "dijital yerli" olarak tanımlanan çocukların geleceğe yönelik daha iyi eğitim alması amacıyla "Anadolu 5.0" dijital eğitim modeli geliştirdi.

AÜ Rektörü Prof. Dr. Şafak Ertan Çomaklı, yaptığı açıklamada, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "Model alan değil, model olan üniversiteyi hedefleyin." sözü üzerine bir yol haritası belirlediklerini aktardı.

Çomaklı, Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanı Yekta Saraç'ın da destekleriyle Anadolu 5.0 adlı dijital eğitim modelini başlattıklarını söyledi.

Anadolu 5.0'ın yeni çağdaki eğitim modeli olacağını vurgulayan Çomaklı, şöyle devam etti:

"Dünyada 'dijital yerliler' denilen çağın çocukları var. 10-12 yaşındaki çocuklara 10 yıl sonraki eğitim kalıpları içinde bir yaklaşımla eğitim vermezsek, bunlar zamanın ve çağın gerisinde kalacak. Anadolu 5.0, dijital çağdaki gereksinimlerle eğitim verme anlamını geliyor. Eğitime sosyal medyayı, infografikleri, internet etkileşimlerini, dijital güvenliği dahil ederek, olguya dönük bir bilgi aktarımı sağlamayı planlıyoruz. Anadolu 5.0 dijital yerlilerin eğitimini kapsayan bir model olacak, önemli bir eğitim sürecini oluşturacak."

"Çocukların dünyanın gerisinde kalmasını engelleyeceğiz"

Prof. Dr. Çomaklı, üniversite mezunu bir kişinin öğrendiği bilgilerin 5 yıl sonra eskidiğine dikkati çekerek, söz konusu sürecin hızlı bilgi döngüsü içinde iki yıla kadar inebildiğini anlattı.

Anadolu 5.0 eğitim modeliyle çocukları geleceğe hazırlayacaklarını dile getiren Çomaklı şunları kaydetti:

"Bu eğitim sistemiyle bilgiler iki yıl içinde eskimeyecek, bilgiler güncellenebilir seviyede olacak. Dijital eğitim modelimizle çocuklarımızın 10 yıllık gelecekte dünyanın gerisinde kalmasını engelleyeceğiz. Gerekli altyapımızı hazırladık. Orta vadede hızlı bir şekilde süreci harekete geçireceğiz. Türkiye'nin eğitim modelini oluşturuyoruz. Ülkemizin her yerinde dijital çağı yakalayan Anadolu 5.0 ile hareket edilmesini planlıyoruz. Altyapı konusunda büyük ölçüde çalışmalarımızı tamamladık. Yatırımlar konusunda imkanlarımız var. Öğretim görevlileri ile süreci buluşturacağız. AÜ Senatosu gerekli çalışmaları yapıyor. Gelecek yıl itibarıyla Anadolu 5.0 dijital eğitim modeline başlayacağız."

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