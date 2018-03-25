Türk Telekom Üst Yöneticisi Paul Doany, "Dijital teknoloji mevcut şirketlere değişim fırsatı sunuyor ve bu şirketler değişmezlerse çok büyük bir bedel ödüyor." dedi.

Doany, Uludağ Ekonomi Zirvesi'nde düzenlenen "Yarının Şirketi" konulu oturumda, telekomünikasyonun, dijital teknolojileri, iletişimi ilk deneyimleyen sektörlerden olduğunu söyledi.

Geleceğin şirketini tasarlarken aklının bir köşesinde her zaman "strateji" olduğunu anlatan Paul Doany, "Şu anda ileriyi görebilmek, çok ciddi sıkıntılardan biri. Ben, Türk Telekoma Eylül 2016'da geri döndüm ve yapmamız gereken şeyler hakkında çalışanlara mail yollamıştım, onları motive etmek için. Mailde, 10 yıl içinde aslında herkesin lider olabileceğini dile getirdim. Liderseniz siz, kendi kaderinizi kontrol edebilirsiniz, bunu yapamazsanız hiçbir şey olmaz." ifadesini kullandı.

Yapay zekanın ulaşacağı yere de değinen Doany, "Bu konuda çok fazla araştırma yapan bilgi işlem uzmanlarında biri bana, 'Yapay zekada yatırım yapılacak doğru alan, regülasyon noktasında olacaktır.' dedi. Çünkü telekom sektöründeki en büyük risk, aslında bunun nasıl düzenleneceği meselesidir." diye konuştu.

"5 yıl sonra büyük şirketlerden ziyade çok fazla küçük küçük projeler olacak"

Paul Doany, tüm çalışanların şirketin başına neler geleceğini anlaması gerektiğini vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Hangi iş alanında olursa olsunlar, çalışanların 5 ya da 10 yıl sonra ne yapacaklarına karar vermeleri lazım. Dijital teknoloji mevcut şirketlere değişim fırsatı sunuyor ve bu şirketler değişmezlerse çok büyük bir bedel ödüyor. Teknolojinin ilginç yanlarından bir tanesi bu. Ondan dolayı bu denklemin bir parçası da çalışanlardır. Bundan 5 yıl sonra dünyada büyük şirketlerden ziyade çok fazla küçük küçük projeler olacak. Google, Apple'ı unutun ve bunları bir kenara koyun. Yapmanız gereken şeyi yapmaya çalışın. Hangi alanda başarılıysanız, oradan yolunuza devam edin. Eğer küresel şirketlerin yaptığından çok fazla etkileniyorsanız, o zaman yanlış yolda ilerliyorsunuz demektir. Aslında bunlar, platform şirketleridir. Bunlardan yalnızca bir tanesi hayatta kalacak. Eğer ayakta kalabilecek bir şey bulursanız, buna sıkı sıkı tutunun."

Şirketlerin düzenli ekiplere ihtiyacı olduğuna dikkati çeken Doany, "Ekiplerin ilham verici liderler pozisyonuna gelebilecek kişilerden oluşabilmesi çok önemli. Hiyerarşik bir yapıdan ziyade, iş birliğine yönelik bir yapı olması gerekiyor. Şirkette, ortak işler yapabilecek sinerjik bir yapı olmalı." değerlendirmesinde bulundu.

Paul Doany, yapay zeka ve robotların ileride çeşitli iş alanlarında çalıştırılacağını dile getirerek, "Gelecek neslin hayatı daha zor olacak. Daha fazla istihdam alanı olacak ama daha fazla istihdam imkanı da olacak. Üst düzey yöneticilere bakarken, şirkette bu başarı için rekabet halinde olan binlerce lider modeli de olacak." dedi.