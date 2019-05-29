Dijital sanat 500 milyon dolara koşuyor

Tablolar artık tuvalden çıkarak ekranlara yerleşiyor. Küresel Dijital Sanat Kurulu (The Global Digital Art Board) pazarın 2018'de 280 milyon ABD doları olduğunu ve 2025'in sonunda 540 milyon ABD dolarına çıkmasının beklendiğini söylüyor.

Bu konuda dijital sanat eserlerinin telif hakkının korunması ve satışının yapılmasını kolaylaştıracak sistemler de devreye girmeye başladı. Meselâ, telekomünikasyon şirketi Swisscom TV, blockchain tabanlı bir sanat galerisi kurdu. NOOW uygulaması, Swisscom TV ağı üzerinden sanat eseri satın almak ve ekranda görüntülemek için kullanılıyor. Bu uygulama üzerinden sanat eseri alıp satabiliyor ya da görüntüleyebiliyorsunuz. Blockchain teknolojisi ise sınırlı sayıda baskı yapılmasını sağlıyor ve eserin telif haklarını koruyor.

Geçtiğimiz hafta Melania Trump Tokyo'daki Mori Building Dijital Sanat Müzesi'ni ziyaret etti. Çin basınına göre şu an Çin’in Guizhou kentinde devam eden China International Big Data Industry Expo 2019’da en çok ilgi gören alanlardan biri dijital sanat bölümü. Arık çizim yeteneğim yok demeyin biraz yaratıcılıkla siz de sanat eseri yaratabilirsiniz. Ama geçtiğimiz şubat ayında Columbia Business School araştırmacıları tarafından yapılan bir çalışma, bir sanatçının marka olabilmesi için yetenekten çok kimleri tanıdığının önemli olduğunu iddia ediyor. Sanatçı olmaya karar vermeden önce sosyal çevrenizi geliştirmeyi ihmal etmeyin.

Dijital sanat reklamcılığı da şekillendiriyor

Dijital sanat aslında yeni nesil reklamcılığın da temelini oluşturuyor. AR, VR, MR teknolojilerinin ve mobil telefonların kullanıldığı reklam projelerinde yaratıcılık ön plana çıkıyor. Özellikle giderek artan video reklamlar sadece senaryosu değil tasarımı ile de ilgi çekiyor. İnternet hızımız artıkça daha yaratıcı ve etkileşimli reklamlar sade bannerların yerini alıyor. Artık aklınıza gelen, hayal edebildiğiniz pek çok şeyi gerek insan gerek animasyon kullanarak yeri geldiğinde mobil telefonların özellikleri ile birleştirerek müşteriye sunabiliyoruz. Her ne kadar kurumsal iletişim departmanları henüz yenilikten ziyade bannerın ilgili ilgisiz kaç kişiye gösterildiğine odaklanmıyorsa da zamanla onlar da değişecek. Geriye ise tek bir sorun kalıyor “fikir hırsızlığı”. Onu da aştık mı, yaratıcı gençlerin önü açık demektir.





Serap TORUN

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