Dijital sağlığın lokomotifi yapay zekâ olabilir

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerTeknoloji HaberleriDijital sağlığın lokomotifi yapay zekâ olabilir
GeriTeknoloji Dijital sağlığın lokomotifi yapay zekâ olabilir
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Teknoloji
17.09.2019 - 06:21, Son Güncelleme:

Dijital sağlığın lokomotifi yapay zekâ olabilir

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Dijital sağlığın lokomotifi yapay zekâ olabilir

Dijital sağlık alanında teknolojiye genel anlamda yatırımlar sürerken, ülkelerin AI (yapay zekâ) kullanımını yaygınlaştırmaya yönelik girişimleri dikkat çekiyor. Yapay zekâ yarışında ABD ve Çin rekabetinin dışında kalan ülkeler de giderek bu konuya yönleniyor. Geçtiğimiz yıl sağlıkta dönüşüm için 264 milyon dolarlık bir bütçe ayırdığını duyuran İsrail, sağlıkta AI kullanımına yönelik ilave girişimleri olduğunu duyurdu.

Bu çalışmada amaç ülkede 1990 yılından bu yana dijital ortamda tutulan kişisel sağlık verilerinin AI tabanlı bir yapıya aktarılması, eksik verilerin bireylerden temini ve ileri uygulamalar için kullanılabilir hâle getirilmesi. Doğumdan itibaren tutulan dijital sağlık kayıtları sisteme aktarılırken eksik olan kişisel genom bilgileri yanı sıra günümüzde mümkün olan çeşitli fizyolojik ve moleküler ölçümlerinde bireylerden istenebileceği belirtiliyor.  Verilerin doğru şekilde toplanmasından sonra ise AI yardımıyla analiz edilmesi planlanıyor. Tüm bu verilerin uygun şekilde işlenmesinin, önleyici sağlık hizmetlerinde fark yaratması bekleniyor.  

Dijital sağlık denildiğinde pek çok insanın aklına ilk gelen sağlığın fütüristtik boyutu oluyor. Bireylerde, doktora gitmek yerine bir robotla konuşarak çözüm bulunacak düşüncesi oluşabiliyor. İleride bu da olacak gibi görünüyorsa da öncelikli amaç veriyi toplamak ve doğru bir şekilde analiz edebilmek. Bu analiz hastalıkları oluşmadan önlemeye yardımcı olabileceğinden önem taşıyor. Bilindiği gibi pek çok hastalığı önlemek o hastalığı oluştuktan sonra tedavi etmekten daha az maliyetli. Ekonomik boyutu yanı sıra olayın sosyolojik ve psikolojik etkileri olduğunu da unutmamak gerekiyor.  

Gelecekte MR makinelerine ihtiyaç duymayabiliriz 

Günümüzde dijital sağlık alanında çalışılan konulara baktığımızda pek çoğunun AI bağlantılı olduğu görülüyor. Gelecekte karar verilmesi gereken konularda daha fazla AI ile karşı karşıya kalacağımız da bir gerçek. Hatta karar verici aşamalarda AI’nin hekimlerle birlikte çalışması uzun süredir planlanıyor. Henüz geleceğe uzanmadan bugüne odaklanırsak başlama noktası olarak veriyi doğru, kullanılabilir ve güvenli bir şekilde saklayabilmek ilk adım olarak karşımıza çıkıyor. Sonraki adımda ise özellikle ülkemiz için daha fazla araştırmaya, sağlık bilgilerimizi sınıflandırmaya yönlenmemiz gerekebilir. 

Dijital sağlık alanında çalışan araştırmacıların nihai beklentisi ise sağlık hizmetlerinin etkinliğini artırmak, görüntüleme sistemleri ve ilaçları daha iyi, kişisel ve hassas hâle getirmek. Meselâ, Harvard Tıp Fakültesi’nde Psikiyatri ve Radyoloji Profesörü olan Dr. Marek Kubicki ile yaptığım bir röportajda, Kubicki “Yapay zekâ (AI) sayesinde ileride MR makinelerine ihtiyaç duymayabiliriz. Çünkü gelecekte yapay zekânın oluşabilecek psikiyatrik bir hastalığı oluşmadan öngörebilmesi mümkün olabilecek.” açıklamasını yapmıştı. 

Kubicki’nin söz ettiği gelecek çok uzak sayılmaz ancak doktora gitmeden teşhis ve tedavi olmak için biraz daha sistemlerin düzgün çalışır ve yaygın hâle gelmesini beklememiz gerekiyor. 


Serap TORUN
twitter.com/seraptırun73

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle