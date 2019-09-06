Dijital pazarlamada 'influencer' etkisi artıyor

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerTeknoloji HaberleriDijital pazarlamada 'influencer' etkisi artıyor
GeriTeknoloji Dijital pazarlamada 'influencer' etkisi artıyor
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Teknoloji
A.A.
06.09.2019 - 00:26, Son Güncelleme:

Dijital pazarlamada 'influencer' etkisi artıyor

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Dijital pazarlamada 'influencer' etkisi artıyor

Sosyal medya kullanımının artması dijital pazarlamaya olan talebi de yükseltti. Influencer pazarlama endüstrisi 2016'da 1,7 milyar dolar düzeyindeyken, 2017'de 3, 2018'de 4,6 milyar dolarlık boyuta geldi.

Son yıllarda artan sosyal medya kullanımı yeni pazarlama yöntemlerini de beraberinde getirdi. Geçmişte televizyon reklamları önemli pazarlama stratejisi olarak benimserken, günümüzde sosyal medyada etkin kullanıcılarının ürün yerleştirme paylaşımları, dijital pazarlamaya yeni boyut kazandırdı.

Sosyal medya kullanımının artmasıyla firmaların pazarlama kanalları da çeşitlendi. Ürünlerinin reklamını yapmak isteyenler sosyal medyada hedef pazardan takipçileri bulunan ve kitleleri etkileme potansiyeli olan "influencer"ları tercih etmeye başladı. Böylelikle dijital pazarlamada influencer'ların payı giderek arttı.

AA muhabirinin "Influencer Pazarlama Merkezi" araştırmasından derlediği bilgilere göre, 2015'te 190 influencer platformu ve ajansı varken, bu sayı 2016'da 335'e, 2017'de 420'ye, 2018'de 740'a yükseldi.

Google arama motorunda "influencer marketing" araması yapan kullanıcı sayısı 2015'ten 2018'e yaklaşık yüzde 1500 artış gösterdi.

Influencer pazarlama endüstrisi de son bir kaç yıldır büyümesini sürdürdü. 2016'da 1,7 milyar dolar düzeyinde olan endüstri, 2017'de 3, 2018'de 4,6 milyar dolarlık boyuta ulaştı. Pazarın, bu yıl da yukarı yönlü hareketini devam ettirerek 6,5 milyar dolarlık boyuta ulaşması bekleniyor.

Influencer pazarlamaya bütçe ayıran işletmelerin yüzde 63'ü bu miktarı bir sonraki yıl artırmayı düşünüyor.

Öte yandan söz konusu pazarlamadan etkili sonuç alabilmek için iyi bir strateji belirlemek ve markalar için doğru influencer'ları seçmek önem taşıyor.

En önemli influencer kanalı Instagram

Aylık aktif kullanıcı sayısı 2 milyara yaklaşan Instagram, en önemli influencer kanalı olarak dikkati çekiyor. Bu kullanıcılar günde 95 milyon fotoğraf ve video paylaşırken, 400 milyon hikaye yüklüyor. Markaların hedef kitlesine göre diğer sosyal medya platformları da kullanılıyor.

İstanbul Ticaret Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Müdürü Prof. Dr. Figen Yıldırım, konuya ilişkin değerlendirmesinde, günümüzde pazarlama stratejilerinin sosyal medya üzerinden daha hızlı ve etkin yürütüldüğünü söyledi.

"Etki analizi daha iyi yapılıyor"

Sosyal medya reklamlarındaki yükseliş trendini etki analizinin daha iyi yapılabilmesine bağlayan Yıldırım, "Reklamlara ne kadar tıklandı, kaç kişi bunlardan etkilendi, bu satışlara ne kadar yansıdı gibi etkileri direkt görebilme şansımız var." diye konuştu.

Yaptıkları bir araştırma sonucunda, markanın bilinirliğini ya da satışlarını artırma hedefine göre farklı "influencer"ların etkili olduğu bulgusuna ulaştıklarını belirten Yıldırım, şöyle devam etti:

"İki tip influencer var, birincisi akademik bilgiye dayalı profesyonel influencer, diğeri de tecrübeye dayalı amatör influencer. Bunları karşılaştırdığımızda profesyonel olanlar markaların bilinirliğine katkı sağlasa da satın almayı fazla etkilemiyor. Örneğin bir aşçının yaptığı yemek sonrası ürün önermesi yerine profesyonel olmayan birinin tavsiyesi insanlarda 'Amatör biri kullanabiliyorsa ben de yapabilirim.' düşüncesiyle ürünün satışlarına yansıyor. Bu markalar için çok önemli. Eğer hedef satışları artırmaksa amatörler "influencer"lardan yararlanmalılar."

"Yüzde 7,5 daha fazla etkili"

Influencer pazarlamanın etkilerinin sadece satışlardaki rakamsal artış olarak değerlendirilmemesi gerektiğini savunan Yıldırım, bazen markanın negatif imajını düzeltmenin ya da tüketicilerin sempatisini kazanmanın da bir performans göstergesi olduğunu vurguladı.

"Dünyada influencer pazarlama geleneksel yöntemlere göre yüzde 7,5 daha etkili." bilgisini veren Yıldırım, şunları kaydetti:

"Türkiye'de hala dizilerde ürün yerleştirmenin çok etkili olduğunu düşünüyorum ama televizyon, radyo, sosyal medyayı birbirinden ayırmak söz konusu değil. Tüketiciye ulaşmada bütün kanalları kullanıyor olmamız lazım. Örneğin bir dizide ünlü kişinin kıyafeti hoşumuza gidiyor. Instagram'dan dizi kıyafetleri diye aradığımızda karşımıza çıkıyor. Elbisenin satışı için mobil aplikasyona bağlanıyorsunuz. Ürünler, televizyonda, radyoda her yerde aynı anda görüldüğü zaman kişilerin kafasında yer ediyor."

Bu arada, tam bir Türkçe karşılığı bulunmamakla birlikte "influencer", “Sahip oldukları sosyal medya ve dijital kanallar aracılığıyla herhangi bir ürün ya da servis hakkındaki yaşadıklarını, deneyimlerini takipçilerle paylaşarak tanıtım ve pazarlama aktiviteleri yapan, belirli bir topluluğu etkileme ve yönlendirme gücüne sahip kişi, kişiler ve gruplar.” şeklinde tanımlanıyor.

Çinliler Apple'dan önce iPhone 11 Max'i satışa çıkardı!Apple'ın iPhone 11 serisi telefonlarını tanıtmasından haftalar önce Çinliler birebir aynı görünen iPhone 11 Max'i piyasaya sürdü. iPhone 11 Max görünümlü Çinli 'çakma' telefonu yakından inceledik.
daha fazla video için
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle