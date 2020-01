Dijital oyun tutkunları Gaming Forum'da bir araya geliyor

Forum İstanbul, 22 – 26 Ocak 2020 tarihleri arasında oyuncuları bir kez daha “oyuna getirecek.” Bu yıl üçüncüsü gerçekleştirilecek olan Gaming Forum’da oyun tutkunlarını ödüllü yarışmalar, birbirinden heyecanlı turnuvalar ve sıra dışı bir sanal gerçeklik deneyimi bekliyor olacak. Etkinliğe, Pinti Panda – Tuna Akşen, Pqueen – Pelin Baynazoğlu, Kırmızı Kep – Burak Şener ve Yavuz Selim – Yanuz Selim Dalmaz gibi sevilen yayıncılar da katılacak. Gaming Forum boyunca gerçekleşecek kariyer seansları da üniversiteler ve espor oyuncuları ile oyun severleri bir araya getirirken, bu alanda ilerlemek isteyen gençlere çeşitli fırsatlar sunacak.

Sanal gerçeklik ve simülasyon deneyimi

Oyun endüstrisinin aktörlerini, markaları ve oyun severleri bir araya getirip oyun dünyasındaki son gelişmeleri meraklılarıyla buluşturacak etkinlik, birisi ana sahne olmak üzere 4 alanda yapılacak. Turnuvalar, Cosplay yarışması ve çalışma atölyeleri “Battle Zone” adlı ana sahnede gerçekleşirken; “Hit the Ball”, “Fun in Your Pocket” ve” Who’s the boss?” alanları, farklı kategorilerdeki oyunlara ev sahipliği yapacak. Gaming Forum aynı zamanda eşsiz bir VR (sanal gerçeklik) ve simülasyon deneyimi imkânı da sunacak.

Gaming Forum, geçen yıl olduğu gibi bu yılda ödüllü bir Cosplay yarışmasına da sahne olacak. “Costume" ve "play” kelimelerinin birleştirilmesiyle oluşturulmuş ve “Çeşitli aksesuarlar ve kostümler kullanılarak, film, oyun ve kitap karakterlerinin taklit edildiği kostüm ve performans sanatı” anlamına gelen Cosplay yarışmasının finali, 26 Ocak Pazar saat 16.00’da yapılacak. Taha Caner Leblebici, Enhar Güreşçi ve Melodi Kızılgün gibi alanında öncü isimlerin yer alacağı jürinin oylarıyla birinci seçilecek yarışmacı, 5 bin TL’lik büyük ödülün de sahibi olacak.

Oyun endüstrisinin kalbinin atacağı etkinliğe katılacak olan tanınmış yayıncıların programı ise şu şekilde:



22 Ocak saat 14:00-18.00 Pinti Panda – Tuna Akşen

23 Ocak saat 14:00-18.00 Pqueen – Pelin Baynazoğlu

24 Ocak saat 14:00-18.00 Kırmızı Kep – Burak Şener

25 Ocak saat 14:00-18.00 Yavuz Selim – Yavuz Selim Dalmaz

Rakamlarla Türkiye’de oyun endüstrisi

* Türkiye’de, 3 ana platform olan mobil oyunlar, bilgisayar ve oyun konsollarında, 30 milyon kadar dijital oyuncu bulunuyor. Oyun pazarının toplam pazar değeri ise 750 milyon doları geçmiş durumda.



* Türkiye’deki oyuncu profilinin yüzde 54’ü erkek, yüzde 46’sı ise kadın oyunculardan oluşuyor. Mobil oyunlarda ise oyuncuların yüzde 51’i kadın. En çok dijital oyuncu 10-30 yaş aralığında yer alıyor.