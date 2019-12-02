Dijital oyun sektörü, reklam verenlere ne vadediyor?

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Öncelikle sektörün hacminden bahsedelim; oyun sektörü 2019 yılına başlarken yaklaşık 138 milyar dolarlık bir ekonomik büyüklüğe sahipti. Gelişmeler ve yeni yatırımlar göz önünde bulundurulduğunda, pazar hacminin 2021 yılında 180 milyar dolara ulaşacağı tahmin ediliyor. Sektöre yön veren iki büyük ülke ise (tahmin etmek çok da zor değil) ABD ve Çin. Öyle ki; Çin tek başına küresel oyun pazarının %28’ine sahip, ABD de %23 ile onları takip ediyor. Ülkemize dair de bir veri paylaşmış olalım; oyun sektörünün Türkiye’deki pazar hacmi şimdiden 878 milyon dolara ulaşmış durumunda. Yani, başı çeken ülkeleri saymazsak, aslında hiç de fena sayılmaz.

Oyun sektöründeki küresel büyüme oranı otomotiv, enerji, sinema gibi dev sektörleri şimdiden geride bırakmış durumda. Bu büyümedeki temel faktörler taşınabilir akıllı cihazların yaygınlaşması, bilgisayar donanımlarının ve konsolların yaygınlaşması (aynı zamanda ulaşılabilir olması), internet kullanımının artmasıyla yayıncılığın kolaylaşması, akıllı cihaz kullanımındaki yaş aralığı geniş olduğu için daha geniş bir kitleye ulaşma imkanının bulunması ve son dönemde en önemli gelişmelerden biri olarak görülen e-spor’un artık bir spor dalı olarak kabul edilmesi diyebiliriz. Tabi AR ve VR gibi yeni teknolojilerin de sektörün büyümesindeki payını unutmamak gerek.

Oyun platformlarını sınıflandırdığımızda ‘şimdilik’ karşımıza 3 farklı ana platform çıkıyor; kişisel bilgisayarlar (PC), oyun konsolları, (PS4, XBOX, Nintendo vb.) ve mobil oyunların oynandığı akıllı cihazlar. Her platformun kendi içinde reklamverenlere özel olarak sunduğu pazarlama olanakları mevcut. Bu pazarlama olanakları da milyonlarca hazır hedef kitleye kolaylıkla ulaşma imkanı bulan markalar için oldukça iştah açıcı. Çünkü tüm dikkatlerini oynadıkları oyunlara veren koca bir hedef kitleye başka şekilde ulaşmak neredeyse imkansız.

Özetle, pazarlamacılar için oyun dünyasında (oyunlaştırma da dahil) çok ciddi bir potansiyel var. Ve bu sektöre yatırım yapmak, kısa vadede genç hedef kitleyi, uzun vadede de gelecekte (satın almada) söz sahibi olacak yetişkin hedef kitleyi kazanmak için büyük bir fırsat.

Şinasi Furkan AVCI

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