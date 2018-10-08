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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Teknoloji
08.10.2018 - 09:55, Son Güncelleme:

Dijital Oyun Haberciliği ders oldu!

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Dijital Oyun Haberciliği ders oldu!

Oyunlar uzun süredir akademinin de önemli bir parçası. Uzun yıllardır başta Amerika olmak üzere birçok Avrupa ve Asya ülkesinde de boy gösteren Oyun Çalışmaları ve Dijital Oyun Tasarım bölümleri, ülkemizde de yükselen bölümler arasında yer alıyor. BUG Lab olarak uzun yıllar önce yola çıkan Bahçeşehir Üniversitesi'nde birçok farklı kola ayrılan oyun tasarımı müfredatına, bu yıl Oyun Haberciliği isimli bir ders eklendi.

Oyun eleştirmenliği ve oyunları daha yakından, tarafsız bir şekilde ele almayı hedefleyen dersi, LEVEL dergisi editörlerinden olan ve aynı zamanda Bilgi Üniversitesi Dijital Oyun Tasarım bölümünde de dersler veren öğretim görevlisi Ertuğrul Süngü üstleniyor. 

Ders içeriğinde eleştiri kuramı, metin inceleme, alt kültür olarak oyun incelmesi ve inceleme yazıları yazmak yer alıyor. Ayrıca sadece Dijital Oyun Bölümü ile sınırlı kalmayan dersi, İletişim Fakültesindeki tüm öğrenciler seçebiliyor. Okul müfredatına yeni eklenen dersin açıklamasıysa şu şekilde; 

"Günümüzde bilgisayar oyun pazarı, başta Amerika olmak üzere, dünyanın birçok ülkesindeki dev pazarlardan birisi haline gelmiştir. Hatırı sayılır miktarda tasarımcı, programcı, senarist ve yapımcı bilgisayar oyunu üretmek için yıllardır çalışmaktadır. Fakat her üretilen oyun “iyi” olmadığı gibi, ancak çok az miktarda oyun gerçekten hak ettiği yeri bulur. Bu noktada üzerinde durulması gereken birbirinden farklı konu vardır. İşte bu noktada oyun eleştirmenliği büyük önem arz etmektedir. Deneyim edilen oyunu “doğru” analiz edemeyen bir yapımcı, gelecekte kuvvetle muhtemel “zayıf” bir oyun üretecektir. Oyunlar nasıl incelenir, hangi noktalarına dikkat edilir ve oyun eleştirmenliği ne şekilde yapılır? Dijital Oyun Eleştirisi dersi, bu sorulara ne şekilde cevap verileceğini tartışmak isteyen bir derstir."

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