Dijital Mecralarda 2019’un trend renkleri belli oldu

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerTeknoloji HaberleriDijital Mecralarda 2019’un trend renkleri belli oldu
GeriTeknoloji Dijital Mecralarda 2019’un trend renkleri belli oldu
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Teknoloji
10.01.2019 - 09:27, Son Güncelleme:

Dijital Mecralarda 2019’un trend renkleri belli oldu

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Dijital Mecralarda 2019’un trend renkleri belli oldu

Dünyanın önde gelen lisanslı görsel, video ve müzik sağlayıcısı Shutterstock, ‘2019 Renk Trendleri’ raporunu yayınladı.

Reklam/pazarlama ajanslarının ve medya kuruluşlarının sıklıkla başvurduğu kaynaklardan olan Shutterstock’un bu raporu, özellikle kreatif tasarımcılar için büyük önem taşıyor.

Her ne kadar spektrumdaki renklere içgüdüsel, duygusal ve kültürel sebeplerle farklı tepkiler verebilsek de günümüz dünyasında, özellikle dijital mecralarda, ortak bir görsel algıya sahip olduğumuz söylenebilir. Bu sebeple teknoloji devleri ve büyük markalar, satışlara doğrudan etki eden renk trendlerini ve renklere göre tüketici reflekslerini yakından takip ediyor.

Peki 2019’un trend renkleri hangileri? İşte bu sorunun cevabını, 100 milyardan fazla görsel içeriğe ev sahipliği yapan Shutterstock veriyor. Shutterstock’ göre, 2019’un trend rekleri Ufo Yeşili, Plastik Pembe ve Proton Mor olacak.

Ufo Yeşili (#7FFF00)

Ufolar 2019’da dünyamıza teşrif eder mi bilinmez; ama bizim onlarla özdeşleştirdiğimiz parlak ve neon yeşillerin şimdiden dijital dünyamızı istila ettiğini söyleyebiliriz. Bir dönem ‘’Matrix yeşili’’ olarak da trend olan bu renk, tasarımcıların 2019’da sıkça kullanacağı renklerden olacak.

Plastik Pembe (#FF1493)

Pembenin sıcak ve kışkırtıcı bir tonu olan plastik pembe, yıl boyunca kalitenin ve lüks yaşamın sembolü olacak gibi görünüyor. Hedef kitlesinin yüksek standartlardaki taleplerine hitap etmek isteyen markalar, gözüne şimdiden ‘plastik pembeyi’ kestirmiş durumda. Ayrıca bu rengin, duygusal derinliği olan mesajlar için de sıkça tercih edilmesi bekleniyor.

Proton Mor (#8A2BE2)

Önümüzdeki günlerde mutluluğu, huzuru ve pozitif duyguları temsil etmesiyle öne çıkacak renk ‘proton mor’ olacak. Bu canlı ama göz yormayan rengin, dijital mecralara da fazlasıyla yakıştığını söylemek mümkün.


Şinasi Furkan AVCI
twitter.com/snsfrknvc

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
﻿
Yorumları Göster
Yorumları Gizle

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Sıradaki Haber

Hyundai bu kez yürüyebilen otomobil yaptı

Sharp'tan dünyanın en hafif telefonu geldi

Google sonunda banyoya girdi, emirlerinizi bekliyor!

Amazon nasıl dünyanın en değerli halka açık şirketi oldu?