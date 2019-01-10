Dijital Mecralarda 2019’un trend renkleri belli oldu
Dünyanın önde gelen lisanslı görsel, video ve müzik sağlayıcısı Shutterstock, ‘2019 Renk Trendleri’ raporunu yayınladı.
Reklam/pazarlama ajanslarının ve medya kuruluşlarının sıklıkla başvurduğu kaynaklardan olan Shutterstock’un bu raporu, özellikle kreatif tasarımcılar için büyük önem taşıyor.
Her ne kadar spektrumdaki renklere içgüdüsel, duygusal ve kültürel sebeplerle farklı tepkiler verebilsek de günümüz dünyasında, özellikle dijital mecralarda, ortak bir görsel algıya sahip olduğumuz söylenebilir. Bu sebeple teknoloji devleri ve büyük markalar, satışlara doğrudan etki eden renk trendlerini ve renklere göre tüketici reflekslerini yakından takip ediyor.
Peki 2019’un trend renkleri hangileri? İşte bu sorunun cevabını, 100 milyardan fazla görsel içeriğe ev sahipliği yapan Shutterstock veriyor. Shutterstock’ göre, 2019’un trend rekleri Ufo Yeşili, Plastik Pembe ve Proton Mor olacak.
Ufo Yeşili (#7FFF00)
Ufolar 2019’da dünyamıza teşrif eder mi bilinmez; ama bizim onlarla özdeşleştirdiğimiz parlak ve neon yeşillerin şimdiden dijital dünyamızı istila ettiğini söyleyebiliriz. Bir dönem ‘’Matrix yeşili’’ olarak da trend olan bu renk, tasarımcıların 2019’da sıkça kullanacağı renklerden olacak.
Plastik Pembe (#FF1493)
Pembenin sıcak ve kışkırtıcı bir tonu olan plastik pembe, yıl boyunca kalitenin ve lüks yaşamın sembolü olacak gibi görünüyor. Hedef kitlesinin yüksek standartlardaki taleplerine hitap etmek isteyen markalar, gözüne şimdiden ‘plastik pembeyi’ kestirmiş durumda. Ayrıca bu rengin, duygusal derinliği olan mesajlar için de sıkça tercih edilmesi bekleniyor.
Proton Mor (#8A2BE2)
Önümüzdeki günlerde mutluluğu, huzuru ve pozitif duyguları temsil etmesiyle öne çıkacak renk ‘proton mor’ olacak. Bu canlı ama göz yormayan rengin, dijital mecralara da fazlasıyla yakıştığını söylemek mümkün.
Şinasi Furkan AVCI
twitter.com/snsfrknvc
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