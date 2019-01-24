Dijital kampanyalar yerel seçimlerde belirleyici olacak

Sokaklarda, caddelerde, meydanlarda boydan boya asılan ve çevre kirliliğine sebep olan flamalar, bu seçim döneminde yerini mobil ve web banner’lara bıraktı. Partiler ve adaylar, hazırladıkları özel banner tasarımlarıyla, dijital mecralarda gezinti yapan kullanıcıların sık sık karşısına çıkıyor. Banner görsellerine tıklayan/dokunan kullanıcılar, partinin ya da adayın çalışmalarını, vaatlerini detaylı şekilde inceleyebilecekleri web sitelerine yönlendiriliyor. Bu iletişim çalışmasının, partiler için seçmen kitle hakkında veri toplamaya da yardımcı olduğunu söylemek mümkün. Çünkü kullanıcıların dijital dünyada attığı her adım kayıt altına alınıyor ve toplanan veriler gerektiği zaman farklı amaçlarla kullanılabiliyor. Özellikle de reklam hedeflemeleri için...

Seçim Şarkıları Spotify’da

Seçim dönemlerinde en çok şikayet edilen konulardan biri de gürültü kirliliğine sebep olan seçim şarkılarıydı. Partilerin ve adayların sahiplendikleri müzikler ya da kendileri için özel olarak bestelenen şarkılar gün boyu gezici araçlarla halka duyurulurdu. Artık bu çağ dışı uygulamanın yerini, dijital müzik platformlarında yapılan yayınlar almaya başladı.

Gündeme Dair Vaatler İçin Twitter’da ‘Real Time’ İletişim

Büyük markaların sosyal medyada yaratıcı çalışmalarla karşımıza çıktığı ‘real time marketing’ iletişimleri de siyasiler için güzel bir örnek. Çünkü gündeme dair ‘gerçek zamanlı’ iletişim çalışmaları yapmak, seçmeni ikna edip sempati kazanmak için önemli fırsatlar yaratabiliyor. Bu iletişimin en etkili yapıldığı mecra da Twitter. Gündemde olan hashtag’ler, aynı konuda tweet atan ya da atılan tweet’leri okuyan yüz binlerce kişinin bir süreliğine buluşması anlamına geliyor. Yani gündemde olan hashtag üzerinden, ilgili bir konuda vaatlerini dilen getiren adaylar, seçmeni ikna ederek oyunun rengini değiştirebilir. Örneğin; çevre kirliliği hakkında bir hashtag gündemdeyse, o hashtag’i kullanarak tweet atan ve seçmene temiz bir şehir vadeden belediye başkanı adayları, rakiplerinin bir adım önüne geçebilir.

Adayları Google’da Araştıranlar İçin AdWords Reklamı

Seçmen kitleye ulaşmak için tercih edilen yollarından biri de Google AdWords reklamları. İnternet kullanıcılarının vazgeçilmezi olan Google, partilere ve adaylara belirleyecekleri kelime grupları üzerinden reklam verme imkanı sunuyor. Örneğin; İstanbul’da yaşayan ve gece saatlerinde şehir içi ulaşım imkanlarını merak eden bir vatandaşı düşünelim. Bu vatandaş Google’a ‘’İstanbul’da gece ulaşımı’’ yazıp arama yaptığında, muhtemelen karşısına İETT seferleriyle ilgili bilgi veren siteler çıkacaktır. Ama bu tarz aramaları fırsata çevirmek isteyen bir belediye başkanı adayı, bu aramada geçen kelime grubuna reklam vererek arama sonuçlarının üst sıralarında çıkabilir, ‘’Şehir İçi Metro Ulaşımı 24 saat olacak’’ gibi bir vaad ile seçmenin gönlünü kazanabilir.

Sosyal Medyada Alınan Her Beğeni Bir Oya Eş Değer

Sosyal medyada popülerliğin, beğeni ve takipçi sayılarıyla paralel olduğu rahatlıkla söylenebilir. Seçim rekabetinde de benzer bir durum söz konusu. Yapılan araştırmalara göre, partilerin ve adayların takipçi sayıları da seçim sonuçlarıyla paralellik gösteriyor. Yerel seçimler özelinde değerlendirildiğinde, bölgesel bir üne sahip kişiler, sosyal medyada daha fazla organik bağlantı kurarak başarıya ulaşma potansiyeline sahip. Bu sebeple adayların yaptığı paylaşımlara özen göstermesi gerekiyor. Kullanılan dil, paylaşılan fotoğraflardaki samimiyet, takipçilerin yazdığı yorumlara verilecek cevaplar büyük önem taşıyor. Bir diğer yandan, sosyal medyada popülerliğin seçim sonuçlarıyla bu kadar paralel olduğunu düşününce, gelecekte influencer başkan adaylarıyla karşılaşır mıyız sorusu da akıllara gelmiyor değil.

Genç Seçmenle Buluşma YouTube ve IGTV’de

Genel seçimlerde de örneklerini görmüştük; parti liderleri Oğuzhan Uğur’un YouTube kanalı BaBaLa TV’ye konuk olmuş, samimi açıklamalarda bulunmuştu. Paylaşılan videolar sosyal medyada çok kısa sürede milyonlarca izleyiciye ulaşarak gündem olmuştu. Bu seçim döneminde de genç seçmene ulaşmanın en kolay yolu, YouTube ve IGTV yayınları olacak gibi görünüyor. Çünkü gençler artık televizyon izlemek yerine dijital mecralardaki yayınları takip etmeyi tercih ediyor. Ama partilerin ve adayların işi biraz zor, çünkü günümüz gençlerini ikna etmek hiç kolay değil. Onların kalbini kazanmak için dillerinden anlamak, ‘jargonlarını’ bilmek ve belki biraz da esprili olmak gerekiyor.

Gelecekte Seçimler Dijital Ortamda Yapılabilir

Hızla dijitalleşen dünyada, seçimlerin de dijital platformlarda yapılması birçok ülkenin gündeminde. Şimdiye dek 20'den fazla ülke, dijital seçim denemesi gerçekleştirdi. İlk olarak hayata geçirme başarısını gösteren ülke ise bilişim teknolojilerine yaptığı yatırımlarla dikkat çeken Estonya oldu. Ülkede 2007’den bu yana, yerel ve genel seçimler e-oylama sistemiyle dijital platformlarda gerçekleştiriliyor. Estonya’nın, interneti anayasal hak olarak kabul eden ülkelerden biri olduğunu ve 4000’den fazla serbest Wi-Fi noktasıyla ücretsiz internet erişimi sağladığını da hatırlatmakta fayda var. Her şeye rağmen, yakın bir gelecekte gelişmiş ülkelerin büyük bir bölümünde seçimlerin dijital ortamlara taşınacağını söyleyebiliriz. Bakalım ülkemizde bu sistem ne zaman gündeme gelecek.



Şinasi Furkan Avcı

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