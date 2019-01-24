Dijital kampanyalar yerel seçimlerde belirleyici olacak

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerTeknoloji HaberleriDijital kampanyalar yerel seçimlerde belirleyici olacak
GeriTeknoloji Dijital kampanyalar yerel seçimlerde belirleyici olacak
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Teknoloji
24.01.2019 - 08:04, Son Güncelleme:

Dijital kampanyalar yerel seçimlerde belirleyici olacak

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Dijital kampanyalar yerel seçimlerde belirleyici olacak

31 Mart tarihinde gerçekleşecek 2019 yerel seçimleri öncesinde, hem partiler hem de adaylar dijital mecralarda kritik bir sınav veriyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın geçtiğimiz ay gündeme getirdiği #ÇevreDostuKampanya yaklaşımı hem vatandaşlar hem de partiler tarafından kabul görünce, seçim kampanyalarının odağı da bir anda dijital mecralar olmuştu. Peki çalışmalar nasıl gidiyor, mecralar nasıl kullanılıyor, gelecek seçimlerde bizleri neler bekliyor; gelin birlikte inceleyelim...

Sokaklarda, caddelerde, meydanlarda boydan boya asılan ve çevre kirliliğine sebep olan flamalar, bu seçim döneminde yerini mobil ve web banner’lara bıraktı. Partiler ve adaylar, hazırladıkları özel banner tasarımlarıyla, dijital mecralarda gezinti yapan kullanıcıların sık sık karşısına çıkıyor. Banner görsellerine tıklayan/dokunan kullanıcılar, partinin ya da adayın çalışmalarını, vaatlerini detaylı şekilde inceleyebilecekleri web sitelerine yönlendiriliyor. Bu iletişim çalışmasının, partiler için seçmen kitle hakkında veri toplamaya da yardımcı olduğunu söylemek mümkün. Çünkü kullanıcıların dijital dünyada attığı her adım kayıt altına alınıyor ve toplanan veriler gerektiği zaman farklı amaçlarla kullanılabiliyor. Özellikle de reklam hedeflemeleri için...

Seçim Şarkıları Spotify’da

Seçim dönemlerinde en çok şikayet edilen konulardan biri de gürültü kirliliğine sebep olan seçim şarkılarıydı. Partilerin ve adayların sahiplendikleri müzikler ya da kendileri için özel olarak bestelenen şarkılar gün boyu gezici araçlarla halka duyurulurdu. Artık bu çağ dışı uygulamanın yerini, dijital müzik platformlarında yapılan yayınlar almaya başladı. 

Gündeme Dair Vaatler İçin Twitter’da ‘Real Time’ İletişim

Büyük markaların sosyal medyada yaratıcı çalışmalarla karşımıza çıktığı ‘real time marketing’ iletişimleri de siyasiler için güzel bir örnek. Çünkü gündeme dair ‘gerçek zamanlı’ iletişim çalışmaları yapmak, seçmeni ikna edip sempati kazanmak için önemli fırsatlar yaratabiliyor. Bu iletişimin en etkili yapıldığı mecra da Twitter. Gündemde olan hashtag’ler, aynı konuda tweet atan ya da atılan tweet’leri okuyan yüz binlerce kişinin bir süreliğine buluşması anlamına geliyor. Yani gündemde olan hashtag üzerinden, ilgili bir konuda vaatlerini dilen getiren adaylar, seçmeni ikna ederek oyunun rengini değiştirebilir. Örneğin; çevre kirliliği hakkında bir hashtag gündemdeyse, o hashtag’i kullanarak tweet atan ve seçmene temiz bir şehir vadeden belediye başkanı adayları, rakiplerinin bir adım önüne geçebilir.

Adayları Google’da Araştıranlar İçin AdWords Reklamı

Seçmen kitleye ulaşmak için tercih edilen yollarından biri de Google AdWords reklamları. İnternet kullanıcılarının vazgeçilmezi olan Google, partilere ve adaylara belirleyecekleri kelime grupları üzerinden reklam verme imkanı sunuyor. Örneğin; İstanbul’da yaşayan ve gece saatlerinde şehir içi ulaşım imkanlarını merak eden bir vatandaşı düşünelim. Bu vatandaş Google’a ‘’İstanbul’da gece ulaşımı’’ yazıp arama yaptığında, muhtemelen karşısına İETT seferleriyle ilgili bilgi veren siteler çıkacaktır. Ama bu tarz aramaları fırsata çevirmek isteyen bir belediye başkanı adayı, bu aramada geçen kelime grubuna reklam vererek arama sonuçlarının üst sıralarında çıkabilir, ‘’Şehir İçi Metro Ulaşımı 24 saat olacak’’ gibi bir vaad ile seçmenin gönlünü kazanabilir.

Sosyal Medyada Alınan Her Beğeni Bir Oya Eş Değer  

Sosyal medyada popülerliğin, beğeni ve takipçi sayılarıyla paralel olduğu rahatlıkla söylenebilir. Seçim rekabetinde de benzer bir durum söz konusu. Yapılan araştırmalara göre, partilerin ve adayların takipçi sayıları da seçim sonuçlarıyla paralellik gösteriyor. Yerel seçimler özelinde değerlendirildiğinde, bölgesel bir üne sahip kişiler, sosyal medyada daha fazla organik bağlantı kurarak başarıya ulaşma potansiyeline sahip. Bu sebeple adayların yaptığı paylaşımlara özen göstermesi gerekiyor. Kullanılan dil, paylaşılan fotoğraflardaki samimiyet, takipçilerin yazdığı yorumlara verilecek cevaplar büyük önem taşıyor. Bir diğer yandan, sosyal medyada popülerliğin seçim sonuçlarıyla bu kadar paralel olduğunu düşününce, gelecekte influencer başkan adaylarıyla karşılaşır mıyız sorusu da akıllara gelmiyor değil.

Genç Seçmenle Buluşma YouTube ve IGTV’de

Genel seçimlerde de örneklerini görmüştük; parti liderleri Oğuzhan Uğur’un YouTube kanalı BaBaLa TV’ye konuk olmuş, samimi açıklamalarda bulunmuştu. Paylaşılan videolar sosyal medyada çok kısa sürede milyonlarca izleyiciye ulaşarak gündem olmuştu. Bu seçim döneminde de genç seçmene ulaşmanın en kolay yolu, YouTube ve IGTV yayınları olacak gibi görünüyor. Çünkü gençler artık televizyon izlemek yerine dijital mecralardaki yayınları takip etmeyi tercih ediyor. Ama partilerin ve adayların işi biraz zor, çünkü günümüz gençlerini ikna etmek hiç kolay değil. Onların kalbini kazanmak için dillerinden anlamak, ‘jargonlarını’ bilmek ve belki biraz da esprili olmak gerekiyor.

Gelecekte Seçimler Dijital Ortamda Yapılabilir

Hızla dijitalleşen dünyada, seçimlerin de dijital platformlarda yapılması birçok ülkenin gündeminde. Şimdiye dek 20'den fazla ülke, dijital seçim denemesi gerçekleştirdi. İlk olarak hayata geçirme başarısını gösteren ülke ise bilişim teknolojilerine yaptığı yatırımlarla dikkat çeken Estonya oldu. Ülkede 2007’den bu yana, yerel ve genel seçimler e-oylama sistemiyle dijital platformlarda gerçekleştiriliyor. Estonya’nın, interneti anayasal hak olarak kabul eden ülkelerden biri olduğunu ve 4000’den fazla serbest Wi-Fi noktasıyla ücretsiz internet erişimi sağladığını da hatırlatmakta fayda var. Her şeye rağmen, yakın bir gelecekte gelişmiş ülkelerin büyük bir bölümünde seçimlerin dijital ortamlara taşınacağını söyleyebiliriz. Bakalım ülkemizde bu sistem ne zaman gündeme gelecek.

Şinasi Furkan Avcı
twitter.com/snsfrknvc

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
﻿
Yorumları Göster
Yorumları Gizle

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Sıradaki Haber

Hyundai bu kez yürüyebilen otomobil yaptı

Sharp'tan dünyanın en hafif telefonu geldi

Google sonunda banyoya girdi, emirlerinizi bekliyor!

Amazon nasıl dünyanın en değerli halka açık şirketi oldu?