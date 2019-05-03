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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Teknoloji
03.05.2019 - 11:05, Son Güncelleme:

Dijital ikizler geleceği inşa ediyor

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Dijital ikizler geleceği inşa ediyor

Endüstri 4.0 ve dijital dönüşümle hayatımıza giren dijital ikizler, geleceği tahmin etmenin ötesine geçerek geleceği inşa etmekte kullanılıyor. Bu yazımda dijital ikiz kavramından ve kullanıldığı alanlardan bahsettim.

Gerçek dünyada var olan nesnelerin veya ortamların, davranışlarını sergileyen sanal kopyalarına ‘dijital ikiz’  denilmektedir. Bu sanal kopyalarla, gerçek fiziksel dünyadaki farklı senaryolar simüle edilip, analiz yapılabiliyor.

Bu sayede gelecek tahminlerinin ötesine geçilerek, geleceğe yönelik yeni planlamalar mümkün hale geliyor. Dijital ikizleri oluşturmak için ise 3 ana aşamanın doğru bir şekilde tamamlanması gerekiyor. Tasarım, yapım ve işletme aşamaları sonrasında ortaya çıkan dijital ikizler, simülasyon ve analiz süreçlerini kolaylaştırıyor. Dijital ikizlerin en büyük avantajı ise bir kez oluşturulduğunda, ömür boyu kullanılabiliyor olması. Örneğin bir makinenin dijital ikizi oluşturulduğunda, IoT sensörleri dijital ikize sürekli olarak veri akışı sağlıyor. Bu da dijital ikizin sürekli olarak güncel kalmasını sağlıyor.

Dijital ikiz olarak hayatımıza giren bu ‘yaşayan modeller’ üretimden hizmet sektörüne kadar farklı alanlarda kullanılabiliyor.

Kentsel planlama: Hollanda’nın Rotterdam kentinde atık konteynırlarından köprülere kadar birçok yere sensörler yerleştirildi. Sensörlerden alınan gerçek zamanlı veriler dijital ikiz platformuna aktarılıyor. Bu verilerle kentsel yaşamı iyileştirmek için çözümler geliştirilebiliyor.

Sağlık: Dijital ikizlerin kullanıldığı bir diğer alan ise sağlık uygulamaları. Tıbbi izleme teknolojisi sayesinde kalp atış hızı, tansiyon ve oksijen seviyeleri gibi hayati veriler kullanılarak kişilerin dijital ikizi oluşturulabiliyor. Böylelikle sağlık çalışanları, hasta verilerini uzaktan takip etme imkanına sahip oluyor. Ayrıca sağlık alanındaki dijital ikizlere yapay zekanın da eklenmesiyle, hastalıkların teşhis edilmesi daha kolay hale gelebilir.

Otomotiv: Otonom araçlar, yollara çıkmadan önce bir takım dijital testlerden geçiyor. Bu testler için öncelikle aracın dijital ikizi oluşturuluyor. Daha sonra testlerin yapılacağı yolun sanal kopyası yapılıyor. Fiziksel testlere başlamadan önce bu sanal ortamda otonom araçlar test edilebiliyor. Böylelikle otonom araçların iyileştirme çalışmalarının ardından yollara çıkması sağlanıyor.

Burak KESAYAK
Twitter: @BurakKesayak

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