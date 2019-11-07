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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Teknoloji
07.11.2019 - 10:44, Son Güncelleme:

Dijital ev asistanları akıllı ama savunmasız

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Dijital ev asistanları akıllı ama savunmasız

Dijital ev asistanı ya da akıllı hoparlör olarak tanımlanan Amazon Echo cihazını mercek altına alan siber güvenlik kuruluşu ESET, oldukça popüler olan bu aygıtların çeşitli siber tehditlere karşı savunmasız olduğunu belirledi.

Siber güvenlik uzmanları, yaptıkları incelemede popüler Amazon Echo cihazlarının KRACK (Key Reinstallation Attack - Anahtar Yeniden Yükleme) saldırılarına karşı güvenlik açıklarına sahip olduğunu tespit ettiler. Amazon'un geniş kitlelerce kullanılan e-kitap okuyucusu Kindle’de de benzer sorunlar saptandı.

Nasıl etkiliyor?

Birinci nesil Amazon Echo ve sekizinci nesil Amazon Kindle cihazlarının iki KRACK güvenlik açığına karşı savunmasız olduğu belirlendi. Bu güvenlik açıkları saldırganın DoS saldırısı düzenlemesine, kurban tarafından iletilen veri ya da bilgilerin şifresini çözmesine, veri paketlerini taklit etmesine, cihazın veri paketlerini atmasına ve hatta yeni paketler eklemesine neden olmasına, parolalar ya da oturum çerezleri gibi hassas bilgileri engellemesine olanak verebiliyor.

Konuyu paylaşan ESET Araştırmacısı Milos Cermak, şu açıklamayı yaptı: "Amazon cihazlarından en az üçünde birden fazla sorun saptadık. Bu sorunlar, ulaşılan satış rakamlarından dolayı geniş kapsamlı güvenlik riski teşkil edebilir. Ancak Wi-Fi ağlarını hedef alan diğer saldırılar gibi, KRACK saldırılarının etkili olabilmesi için de yakınlık olması gerektiği unutulmamalıdır."

Wi-Fi ağlarındaki açıklar ve KRACK saldırıları

2017 yılında Mathy Vanhoef ve Frank Piessens adında iki Belçikalı araştırmacı, o zamanlarda tüm modern Wi-Fi ağlarını koruyan bir protokol olan WPA2 standardında ciddi zayıflıklar keşfetti. KRACK saldırıları, çoğunlukla dört yönlü tokalaşma mekanizmasını hedef alıyordu. Bu mekanizma, hem istemcinin hem de erişim noktasının doğru kimlik bilgilerine sahip olduğunu doğrulama ve trafiğin şifrelenmesi için kullanılan anahtarı uzlaştırma olmak üzere iki amaçla kullanılıyor. Bu olayın üzerinden iki yıl geçmiş olmasına rağmen, bugün bile birçok Wi-Fi özellikli cihaz, hâlâ KRACK saldırılarına karşı savunmasız durumda.

VMware, yeni teknolojik ürün ve hizmetlerini tanıttıVMworld 2019 Avrupa etkinliğinde VMware, yeni teknolojik ürün ve hizmetlerinin yanı sıra stratejik iş ortaklıklarını tanıtarak her uygulamanın her bulut üzerinden her cihazda çalışmasını sağlayan yazılım mimarisi vizyonunu güçlendirdi. Şirketin teknoloji portföyünde yapılan güncellemeler, şirketin yerleşik güvenlik vizyonunun yanı sıra şirketlerin Kubernetes üzerinden yazılım kurma, yürütme ve yönetme şekillerinin dönüşümüne destek oluyor. Bu kapsamda VMWare Türkiye Ülke Müdürü Murat Mediceler, Hürriyet'e önemli açıklamalarda bulundu.
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