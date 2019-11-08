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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Teknoloji
08.11.2019 - 08:00, Son Güncelleme:

Dijital dönüşümünde bulut yatırımlarının rolü

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Dijital dönüşümünde bulut yatırımlarının rolü

Küresel rekabet ortamında daha güçlü görünen ülke ve kuruluşlar, istisnasız olarak eğitim, Ar-Ge ve bilişime en çok yatırım yapanlar. Son yıllarda sıklıkla duyduğumuz “dijital dönüşüm” kavramını kurumsal ve toplumsal hayata hızla adapte etme başarısı gösteren kuruluşlar; rekabetçi avantajlarını hemen her şeyin bulut tabanlı olarak çalışacağı geleceğin dijital dünyasında da korumayı ve geliştirmeyi başaracaklar.

LogicMonitor adlı araştırma şirketinin Cloud Vision 2020: The Future of the Cloud araştırmasına katılan 300’den fazla C-level ve bilişim yöneticisine göre, dijital dönüşüm süreçlerine zaman ve kaynak ayıran şirketlerde bilişim iş yükünün yüzde 83’ü 2020’de buluta taşınmış olacak. Milli ve toplumsal dijital dönüşümde bulut teknolojilerinin rolüne ilişkin diğer istatistikler de bu savı destekliyor.

Yerel bulut e-posta sağlayıcısı Uzman Posta’nın Kurucu Genel Müdürü Gökalp Çakıcı konuyla ilgili şu sözleri kaydediyor: "Tüm dünyada dijital dönüşümü başlatmış büyük ölçekli şirket ve kurumların payı yüzde 60’ı geçti. Bu kuruluşlar, toplumda bulut teknolojilerinin adaptasyonu ve yayılmasında da lokomotif rol oynuyor."

Milli dijital dönüşümde bulutun rolü

Araştırmaya katılanların yüzde 63’ü, dijital dönüşüm sürecindeki şirketlerin bulut teknolojisi yatırımlarının 2020’ye kadarki milli ve toplumsal dijital dönüşümde kilit rol oynayacağı görüşünde. Bunu yüzde 62’yle bilişimde çevik bir altyapı ve operasyon modelleri, yüzde 58’le geliştirici operasyonlar ve yazılım, yüzde 55’le mobilite, yüzde 50’yle yapay zeka ve makine öğrenimi ve yüzde 45’le ise Nesnelerin İnterneti izliyor.

CEO, CMO, CFO gibi üst düzey yönetim ve bilişim yöneticilerinin yüzde 50’sine göre ise bulut teknolojilerinin adaptasyonunda yapay zeka ve makine öğrenimi katalizör rol oynuyor. Böyle düşünenlerin oranının 2020’de yüzde 67’ye çıkacağı öngörülüyor. Bu yöneticilerin yüzde 66’sı bugün bulut teknolojilerinin kullanımında en kritik unsurlardan birinin güvenlik olduğunu düşünüyor.

Reel sektör de buluta taşınıyor

Araştırmaya katılan yöneticiler, 2020 yılına geldiğimizde kurum ve şirket bünyesindeki tüm işlerin yüzde 83’ünün bulutta yürütülüyor olacağı, bunun yüzde 41’inin de public cloud’da gerçekleşeceği kanısında. Hatta bu yöneticilerin yüzde 27’si, 2022’ye gelindiğinde yüzde 95 gibi ezici bir çoğunlukla işlerin bulut ortamında yapılacağına inanıyor. Şirket veya tesislerin fiziksel sınırları içinde gerçekleşen işlerin bugün yüzde 37 olan payının da, 2020’de yüzde 27’ye gerileyeceği tahmin ediliyor.

Toplumsal dijital dönüşümü hızlandıran faktörlere ilişkin bu öngörüler, ülkelerin milli sanayilerini yeniden yapılandırmak için atmaları gereken adımlara da işaret ediyor.

VMware, yeni teknolojik ürün ve hizmetlerini tanıttıVMworld 2019 Avrupa etkinliğinde VMware, yeni teknolojik ürün ve hizmetlerinin yanı sıra stratejik iş ortaklıklarını tanıtarak her uygulamanın her bulut üzerinden her cihazda çalışmasını sağlayan yazılım mimarisi vizyonunu güçlendirdi. Şirketin teknoloji portföyünde yapılan güncellemeler, şirketin yerleşik güvenlik vizyonunun yanı sıra şirketlerin Kubernetes üzerinden yazılım kurma, yürütme ve yönetme şekillerinin dönüşümüne destek oluyor. Bu kapsamda VMWare Türkiye Ülke Müdürü Murat Mediceler, Hürriyet'e önemli açıklamalarda bulundu.
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