Dijital dönüşümün önemli parçası: Akıllı etiket teknolojisi

Güzellik ve bakım ürünlerinde self servis alışveriş standartlaşıyor. Deneyimlemenin ön planda olduğu güzellik ve bakım ürünleri beraberinde perakendecileri yeni güvenlik çözümleri arayışına sevk ediyor.



Sensormatic HBC Kozmetik Etiketi, bugünün self servis kozmetik mağazalarında kayıplara karşı geleneksel yöntemlerle korunması güç olan ürünlerin mağaza dışına izinsiz çıkışını önlemeyi hedefliyor.



HBC Kozmetik Etiketi, ince ve uzun tasarımı sayesinde geleneksel EAS etiketlerle kullanılamayan uzun, dar biçimli ve silindirik ürünlerin yapısına uyum sağlıyor; siyah ve beyaz renk seçenekleri ile tüketiciyi rahatsız etmeyecek şekilde ürün üzerinde konumlandırılabiliyor. Sensormatic’in alanında lider akusto manyetik (AM) teknolojisine sahip HBC Kozmetik Etiketi, kozmetik, cilt bakım ve ağız sağlığı gibi ürün gruplarında koruma sağlıyor.



Ürünleri bant ile kaplayarak koruma devri sona eriyor



Ürünlerin paket tasarımlarının birbirinden farklı şekillere sahip olması, aynı zamanda her ürünün müşteriler tarafından rahatlıkla incelenebilmesi ihtiyacı kozmetik sektörü için önemli bir güvenlik konusu haline geliyor. Ürün ambalajlarına zarar veren, zamanla etkisini yitiren ve müşterinin bantı çıkarması durumunda yapışkanın ürünün üzerinde kalması hem müşteri deneyimini negatif anlamda etkiliyor hem de mağaza prestijine zarar verebiliyor.



Şirketin ‘kelebek etiketleri’ bu sorunu kökten çözüyor. Ürünleri sarmalayan kelebek etiketler ile ürün paketlerinin şekil ve boyutları nasıl olursa olsun ambalajlara zarar vermeden koruma sağlanması hedefleniyor, yuvarlak hatlı ürünlere bile uygulanabiliyor.