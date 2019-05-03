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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Teknoloji
03.05.2019 - 09:31, Son Güncelleme:

Dijital dönüşümün önemli parçası: Akıllı etiket teknolojisi

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Dijital dönüşümün önemli parçası: Akıllı etiket teknolojisi

Global kozmetik pazarının hacmi 500 milyar doların üstüne çıkarken, tüketicilerin alışveriş deneyimini iyileştiren yenilikçi etiket teknolojileri, mağazalardaki değerli ürünlerin güvenliğini sağlıyor. Tüketicinin ihtiyaç ve beklentileri, global ölçeği 2018’de 500 milyar doları geçen ve 2023 yılına kadar 800 milyar dolara ulaşması beklenen kozmetik sektörünü köklü biçimde değiştiriyor. Yılda ortalama %7,14 büyüme gösteren kozmetik sektörünün gördüğü yoğun ilgi, çoğunlukla küçük ama yüksek fiyatlı ürünlerin sergilendiği bölümlerde mağazalardaki güvenliğin önemini daha da artırıyor.

Güzellik ve bakım ürünlerinde self servis alışveriş standartlaşıyor. Deneyimlemenin ön planda olduğu güzellik ve bakım ürünleri beraberinde perakendecileri yeni güvenlik çözümleri arayışına sevk ediyor.

Sensormatic HBC Kozmetik Etiketi, bugünün self servis kozmetik mağazalarında kayıplara karşı geleneksel yöntemlerle korunması güç olan ürünlerin mağaza dışına izinsiz çıkışını önlemeyi hedefliyor.

HBC Kozmetik Etiketi, ince ve uzun tasarımı sayesinde geleneksel EAS etiketlerle kullanılamayan uzun, dar biçimli ve silindirik ürünlerin yapısına uyum sağlıyor; siyah ve beyaz renk seçenekleri ile tüketiciyi rahatsız etmeyecek şekilde ürün üzerinde konumlandırılabiliyor. Sensormatic’in alanında lider akusto manyetik (AM) teknolojisine sahip HBC Kozmetik Etiketi, kozmetik, cilt bakım ve ağız sağlığı gibi ürün gruplarında koruma sağlıyor.

Ürünleri bant ile kaplayarak koruma devri sona eriyor

Ürünlerin paket tasarımlarının birbirinden farklı şekillere sahip olması, aynı zamanda her ürünün müşteriler tarafından rahatlıkla incelenebilmesi ihtiyacı kozmetik sektörü için önemli bir güvenlik konusu haline geliyor. Ürün ambalajlarına zarar veren, zamanla etkisini yitiren ve müşterinin bantı çıkarması durumunda yapışkanın ürünün üzerinde kalması hem müşteri deneyimini negatif anlamda etkiliyor hem de mağaza prestijine zarar verebiliyor.

Şirketin ‘kelebek etiketleri’ bu sorunu kökten çözüyor. Ürünleri sarmalayan kelebek etiketler ile ürün paketlerinin şekil ve boyutları nasıl olursa olsun ambalajlara zarar vermeden koruma sağlanması hedefleniyor, yuvarlak hatlı ürünlere bile uygulanabiliyor. 

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