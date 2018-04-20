Dijital dönüşümün katma değeri: 10 yılda 23,8 trilyon dolar!

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerTeknoloji HaberleriDijital dönüşümün katma değeri: 10 yılda 23,8 trilyon dolar!
GeriTeknoloji Dijital dönüşümün katma değeri: 10 yılda 23,8 trilyon dolar!
Paylaş
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber:

Teknoloji
20.04.2018 - 09:40, Son Güncelleme:

Dijital dönüşümün katma değeri: 10 yılda 23,8 trilyon dolar!

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Dijital dönüşümün katma değeri: 10 yılda 23,8 trilyon dolar!

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin ev sahipliğinde 17-18-19 Nisan 2018 tarihlerinde düzenlenen World Cities Congress İstanbul'18, akıllı şehirlerin yol haritasını çizdi.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin ev sahipliğinde, 17-18-19 Nisan 2018 tarihlerinde Yenikapı Avrasya Gösteri ve Sanat Merkezi'nde düzenlenen World Cities Congress İstanbul'18, dünyanın dört bir yanından akıllı şehir stratejileri üzerine çalışma yapan idari temsilcileri sektör profesyonellerini bir araya getirdi. Geleceğe daha yaşanabilir bir dünya bırakmak için hayata geçirilebilecek akıllı şehir uygulamaları hakkında bilgi birikiminin paylaşıldığı World Cities Congress İstanbul'18'e bu yıl 10 bini aşkın sektör profesyoneli katıldı.

İstanbul ulaşımına akıllı çözüm

World Cities Congress İstanbul'18 açılış konuşmalarının ardından, İETT'nin otonom aracı tanıtıldı. Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Faruk ÖZLÜ, Eski İspanya Başbakanı Jose Luis Rodriguez ZAPATERO, Erzurum Milletvekili Prof. Dr. Mustafa Ilıcalı, İstanbul Valisi Vasip ŞAHİN ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Mevlüt UYSAL'ın katıldığı kurdele töreninde, geçmişte Beyoğlu'nda nostaljik tramvay olarak kullanılan araçlardan birinin İETT Genel Müdürlüğü tarafından elektrikli ve sürücüsüz bir araç haline dönüştürüldüğü açıklandı.

Akıllı şehir uygulamalarıyla kamuda 23 milyar dolar tasarruf mümkün

Üç gün boyunca 140'tan fazla konuşmacı ve 26 workshop etkinliğine ev sahipliği yapan World Cities Congress İstanbul'18 ayrıca sektör liderlerinin katıldığı panellerle gündemi belirledi. Netaş CEO'su Müjdat Altay'ın moderatörlük yaptığı Yenilikçi Şehir Teknolojileri paneline Türk Telekom CEO'su Paul Doany, Vodafone Türkiye İcra Kurulu Başkan Yardımcısı Meltem Bakiler Şahin, Bosch Türkiye ve Ortadoğu Başkanı Steven Young ve Cisco Türkiye CEO'su Cenk Kıvılcım katıldı.

Cisco Türkiye CEO'su Cenk Kıvılcım, "Önümüzdeki 10 yıl içinde özel sektörde dijital dönüşüm perakende, enerji, finans, üretim, hizmet sağlayıcı ve sağlık sektörlerinde 23,8 trilyon dolar katma değer yaratacak. Araştırmalarımıza göre Türkiye özelinde dijitalleşme ile önümüzdeki 10 yılda toplam 192 milyar dolarlık değer yaratma potansiyeli bulunuyor. Bunun yaklaşık 169 milyar dolarını özel sektör yaratabilir. Kamu sektöründe ise özellikle akıllı şehir uygulamaları ile yaklaşık 23 milyar dolar ek değer yaratma potansiyeli var." açıklamasını yaptı.

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
﻿
Yorumları Göster
Yorumları Gizle

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Sıradaki Haber

Dijital dönüşümün katma değeri: 10 yılda 23,8 trilyon dolar!

23 Nisan'da çocuklar yaratıcılıklarını teknolojiyle böyle konuşturdu

Samsung Galaxy A6 ve Galaxy A6+ hangi özelliklerle geliyor?

Android P'ye kullanıcıların çok işine yarayacak yeni özellik