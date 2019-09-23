Dijital dönüşümü yönlendiren kadınlar bir araya geldi
Amazon Web Services (AWS) ve Teknolojide Kadın Derneği (WTech), 18 Eylül'de AWS Pop-up Loft İstanbul etkinlikleri kapsamında We Power Tech oturumunu düzenledi. Türkiye'nin önde gelen şirketlerinde dijital dönüşümü yönlendiren kadınları bir araya getiren oturumda, çeşitlilik ve katılımın desteklediği bir inovasyon kültürünün nasıl geliştirildiği tartışıldı.
Woman TV’nin de destek verdiği etkinlik; yetersiz temsil edilen toplulukları, yeteneklerini geliştirmek ve iletişim ağları oluşturmak için bir araya getirmeyi ve böylece bu toplulukların teknolojinin gücünü kullanmasına katkı sağlamayı hedefleyen AWS We Power Tech küresel programı çerçevesinde düzenlendi.
Oturumda, AWS Müşteri Yöneticisi Beyza Özbilgin moderatörlüğünde ve Türkiye'deki kadın teknoloji liderlerinden Arçelik Dijital Transformasyon Müdürü Pınar Köse Kulacz, Coca Cola İçecek Dijital Dönüşüm Lideri Elif Yıldırım Oktar, Vodafone Kurumsal Ürünler ve İş Ortakları Müdürü Berna Kulaksız ve WTech Kurucu Başkanı Zehra Öney’in katılımıyla bir panel gerçekleştirildi. Katılımcılar, kuruluşlarının dijital dönüşümü için bulut teknolojisini nasıl kullandıkları, iş dönüşümü ve BT'nin iş gereksinimlerine yanıt verme hızının değişimi ve dönüşüm sağlamak için çeşitlilik sahibi ekipler oluşturmanın önemi gibi konular hakkındaki fikirlerini paylaştı.
We Power Tech oturumunda ayrıca, KızCode’un kurucusu Müjde Esin, bir girişimci olarak kendi deneyimlerini paylaştığı, çeşitliliğe ve kız çocuklarının eğitimine odaklanan sosyal girişimindeki öncülüğünün sebeplerini anlattığı bir sunum yaptı. Esin, KızCode’un dezavantajlı topluluklardaki kız çocuklarını ve genç kadınları güçlendirmek amacıyla hayata geçirdiği bilgisayar kodlama ve teknoloji atölyeleri için kamu ve özel kuruluşlarla nasıl işbirliği yaptığını anlattı.
AWS, We Power Tech oturumu sırasında, Türkiye'de bulut bilişim teknolojisini öğrenmeye yönelik kadınlara özel ücretsiz bir eğitim düzenleyeceğini duyurdu. “We Power Tech Cloud Skills Training” isimli eğitim, 21 Kasım'da AWS Türkiye yetkili eğitim iş ortağı Yönetim Akademi tarafından verilecek. Katılımcıların AWS bulut teknolojisinin temelleri hakkında bilgi edinebileceği bir günlük eğitim ile kadınlara, kariyerlerinde ve bulut bilişim yolculuklarında sonraki adımları için destek sağlanacak.
AWS Pop-Up Loft Istanbul; Türkiye’deki geliştiricilerin, mühendislerin, girişimcilerin ve teknoloji meraklılarının yanı sıra start-up’ları ve büyük işletmeleri bir araya getirmek için kurulan geçici bir buluşma alanı. Galata Rum Okulu’nda 16 Eylül’de kapılarını açan Pop-up Loft, 27 Eylül tarihine kadar özel açılış konuşmaları, teknik workshoplar, uygulamalı eğitimler, AWS uzmanlarından bire bir destek olanakları ve networking buluşmaları gibi çeşitli etkinlikler sunuyor.
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle