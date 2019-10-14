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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Teknoloji
Haber Giriş: 14.10.2019 - 08:15, Son Güncelleme:

Dijital dönüşüme giden yoldaki vizyon ve çözümlerini iş ortaklarıyla paylaştı

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Dijital dönüşüme giden yoldaki vizyon ve çözümlerini iş ortaklarıyla paylaştı

Micro Focus, Türkiye’deki ilk büyük etkinliği olan Micro Focus Türkiye Zirvesi’nde farklı sektörlerden iş ortakları ve müşterileriyle bir araya geldi.

Geniş bir coğrafyadaki 50 ülkede, 40 binin üzerinde kurumsal müşteri ve 18 bini aşkın çalışana sahip kurumsal yazılım üreticisi Micro Focus, 2017 yılında Hewlett Packard Enterprise (HPE) yazılım iş birimiyle gerçekleştirdiği birleşmenin ardından Türkiye’deki ilk büyük etkinliğini düzenledi. The Bosphorus Istanbul Swissôtel’de gerçekleşen Micro Focus Türkiye Zirvesi’ne EMEA Başkanı Jorge Dinares’in yanı sıra Üretimden Perakendeye, Finanstan Telekom’a kadar farklı sektörlerden 450’nin üzerinde profesyonel isim katıldı.

Micro Focus Türkiye Yunanistan Genel Müdürü Deniz Kırca etkinliğe ilişkin yaptığı değerlendirmede, Türkiye pazarının inovasyon ve Ar-Ge odaklı gelişimiyle hem bölgesel hem de küresel ölçekte dikkat çektiğini belirterek, “Micro Focus olarak Bilişim 500 listesinde ‘3 Yaşından Küçük Genç Şirketler’ kategorisinde lider olduk. Sırf bu kategori liderliği bile, aslında Türkiye’nin dijitale, inovasyona ve yenilikçi teknolojilere ne kadar açık olduğunu gösteriyor. Micro Focus arkasında büyük bir deneyim barındırıyor ve bu sayede sunduğumuz çözümler iş dünyasında yoğun ilgi görüyor. Dijitalleşme konusunu uzun ve enerji gerektiren bir maraton olarak görmek gerekir. Tam da bu noktada, şirketlerin bu vizyon çerçevesinde stratejilerini belirlemelerine ve daha sağlıklı bir dijital dönüşüm yolculuğuna çıkarak hem bölgesel hem küresel pazarlarda büyümelerine uçtan uca çözümlerimizle destek oluyoruz. DevOps, IT operasyonları, bulut, güvenlik, bilgi yönetimi ve Linux/Açık Kaynak gibi pek çok alana dokunan geniş bir çözüm ağı ile büyüme hedeflerine ulaşmaları için kurumların yanında yer alıyoruz” dedi.

Şirket, Türkiye Zirvesi etkinliğinde, Kadıköy Anadolu Lisesi öğrencilerinden oluşan Robotik Kulübü’nü ağırladı. Çeşitli robotik projelere imza atan ve birçok yarışmada derece kazanan öğrenciler, açtıkları stantta dikkat çeken çalışmalarını sergileme fırsatı bulurken, katılımcılardan da ilgi gördü.

Micro Focus Türkiye Yunanistan Genel Müdürü Deniz Kırca etkinliğin açılışında yaptığı konuşmada Robotik Kulübü’nün çalışmalarına dikkat çekerek, “Lise, bence okul çağındaki en önemli dönem. Bireye dönüşüyorsunuz. Bugünkü çocuklar kendilerini geliştiriyorlar, bilime adıyorlar. Bu çocuklar hepimizin evlatları… Kadıköy Anadolu Lisesi Robotik Kulübü’ndeki çocukların çok güzel hayalleri var ve onları paylaşmak istiyoruz. Çünkü şuna inanıyoruz; bu ülkenin gençlerinin hayalleri ne kadar büyük olursa bu ülkenin geleceği de o kadar parlak olur” dedi.

Türkiye pazarına önem veriyor

İş dünyasının dijital dönüşümünü daha geniş ve derinlemesine bir portföyle desteklemek amacıyla 2017 yılında Hewlett Packard Enterprise (HPE) yazılım iş birimiyle birleşerek konumunu güçlendiren Micro Focus, bugün yıllık cirosu 4 milyar dolara ulaşan küresel bir yazılım şirketi olarak faaliyet gösteriyor. Şirket, hibrit bulut altyapılara yönelik teknoloji yatırımlarıyla Türkiye’den de global başarı hikayeleri çıkarmak hedefiyle çalışıyor.

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