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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinen Hürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Teknoloji
Haber Giriş: 15.10.2019 - 11:09, Son Güncelleme:

Dijital dönüşüme 2 bin yabancı ziyaretçi geliyor

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Dijital dönüşüme 2 bin yabancı ziyaretçi geliyor

Avrasya Bölgesi’nin baskı fuarı FESPA Eurasia için geri sayım başladı. Sektördeki dijital dönüşümün sergileneceği FESPA Eurasia için Avrupa ve Asya’dan 2 bin yabancı ziyaretçi Türkiye’ye gelecek. 10 bin ziyaretçiyle rekor kırılacak olan FESPA Eurasia’da baskı dünyasındaki en önemli teknolojik yenilikler ele alınacak. Fuarın sektöre 1.5 milyar dolarlık katkı yapması bekleniyor

Avrasya Bölgesi’nin lider baskı fuarı FESPA Eurasia için geri sayım başladı. Sektörün heyecanla beklediği FESPA Eurasia 2019, 5-8 Aralık tarihleri arasında İstanbul Fuar Merkezi’nde baskı ve endüstriyel reklam dünyasını 7. kez bir araya getirecek. FESPA Eurasia’da sektörün dijital dönüşümü ve en yeni teknolojik gelişmeler ele alınacak. Dijital baskıdan makine öğrenmesine, 3D baskıdan LED teknolojisine kadar dünyanın en gelişmiş teknolojileri tanıtılacak. Bu yıl rekor ziyaretçi sayısına ulaşacak FESPA Eurasia için ücretsiz online kayıtlar başladı. 10 binden fazla ziyaretçi Avrasya Bölgesi’nin lider firmalarıyla buluşurken ücretsiz etkinliklerden de faydalanacak. FESPA Eurasia’nın fuar boyunca sektöre 1.5 milyar dolarlık hareket katması bekleniyor. 

2000 yabancı ziyaretçi geliyor

Baskı dünyasının heyecanla beklediği uluslararası fuar için geri sayımın başladığını belirten FESPA Eurasia Fuar Müdürü Betül Binici şunları söyledi: “Fuarımız, geniş format baskı uzmanları, serigraf baskı uzmanları, endüstriyel reklamcılar, açık hava reklamcıları, reklam ajansları, araç kaplama uzmanları, marka temsilcileri, pazarlama uzmanları, grafikerler, iç mimarlar, desinatörler, hazır giyim üreticileri gibi birçok profesyonele hitap eden; sadece yurtiçi değil yurtdışı ziyaretçilerin de takip ettiği popüler bir fuar. Baskı ve endüstriyel reklam alanındaki lider uluslararası platform olarak, Avrasya bölgesindeki baskı uzmanlarıyla Türkiye’deki firmaları buluşturacağız ve fuarda ihracata yönelik çalışmalar yapacağız. Avrasya Bölgesi’nden 2000’den fazla uluslararası ziyaretçi bekliyoruz. Yani Avrasya’yı İstanbul’da toplayacağız.”

Araç kaplama şampiyonası

FESPA Eurasia 2019 kapsamında katılımcı ve ziyaretçiler için özel etkinlikler düzenlenecek. Araç kaplama yarışması, Print Make Wear (PMW) canlı tekstil atölyesi ve ihracat seminerleri gibi ücretsiz eğitici ve bilgilendirici içerikler sunulacak. Sektör takipçileri online kayıt için üretsiz promosyon kodunu FESPA Eurasia sosyal medya hesaplarından ve FESPA Eurasia dergi ilanlarından bulabilecek.

5-8 Aralık tarihlerinde gerçekleşecek olan FESPA Eurasia 2019, en verimli fuar olma hedefini sürdürüyor. Dört gün boyunca sektörün büyümesi için en önemli platformlardan biri olan FESPA Eurasia 2019, en son ürünler, en son teknolojiler, fuar fırsatları, ücretsiz yarışmalar, atölyeler ve seminerlerle dolu geçecek.

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