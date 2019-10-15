Dijital dönüşüme 2 bin yabancı ziyaretçi geliyor
Avrasya Bölgesi’nin baskı fuarı FESPA Eurasia için geri sayım başladı. Sektördeki dijital dönüşümün sergileneceği FESPA Eurasia için Avrupa ve Asya’dan 2 bin yabancı ziyaretçi Türkiye’ye gelecek. 10 bin ziyaretçiyle rekor kırılacak olan FESPA Eurasia’da baskı dünyasındaki en önemli teknolojik yenilikler ele alınacak. Fuarın sektöre 1.5 milyar dolarlık katkı yapması bekleniyor
Avrasya Bölgesi’nin lider baskı fuarı FESPA Eurasia için geri sayım başladı. Sektörün heyecanla beklediği FESPA Eurasia 2019, 5-8 Aralık tarihleri arasında İstanbul Fuar Merkezi’nde baskı ve endüstriyel reklam dünyasını 7. kez bir araya getirecek. FESPA Eurasia’da sektörün dijital dönüşümü ve en yeni teknolojik gelişmeler ele alınacak. Dijital baskıdan makine öğrenmesine, 3D baskıdan LED teknolojisine kadar dünyanın en gelişmiş teknolojileri tanıtılacak. Bu yıl rekor ziyaretçi sayısına ulaşacak FESPA Eurasia için ücretsiz online kayıtlar başladı. 10 binden fazla ziyaretçi Avrasya Bölgesi’nin lider firmalarıyla buluşurken ücretsiz etkinliklerden de faydalanacak. FESPA Eurasia’nın fuar boyunca sektöre 1.5 milyar dolarlık hareket katması bekleniyor.
2000 yabancı ziyaretçi geliyor
Baskı dünyasının heyecanla beklediği uluslararası fuar için geri sayımın başladığını belirten FESPA Eurasia Fuar Müdürü Betül Binici şunları söyledi: “Fuarımız, geniş format baskı uzmanları, serigraf baskı uzmanları, endüstriyel reklamcılar, açık hava reklamcıları, reklam ajansları, araç kaplama uzmanları, marka temsilcileri, pazarlama uzmanları, grafikerler, iç mimarlar, desinatörler, hazır giyim üreticileri gibi birçok profesyonele hitap eden; sadece yurtiçi değil yurtdışı ziyaretçilerin de takip ettiği popüler bir fuar. Baskı ve endüstriyel reklam alanındaki lider uluslararası platform olarak, Avrasya bölgesindeki baskı uzmanlarıyla Türkiye’deki firmaları buluşturacağız ve fuarda ihracata yönelik çalışmalar yapacağız. Avrasya Bölgesi’nden 2000’den fazla uluslararası ziyaretçi bekliyoruz. Yani Avrasya’yı İstanbul’da toplayacağız.”
Araç kaplama şampiyonası
FESPA Eurasia 2019 kapsamında katılımcı ve ziyaretçiler için özel etkinlikler düzenlenecek. Araç kaplama yarışması, Print Make Wear (PMW) canlı tekstil atölyesi ve ihracat seminerleri gibi ücretsiz eğitici ve bilgilendirici içerikler sunulacak. Sektör takipçileri online kayıt için üretsiz promosyon kodunu FESPA Eurasia sosyal medya hesaplarından ve FESPA Eurasia dergi ilanlarından bulabilecek.
5-8 Aralık tarihlerinde gerçekleşecek olan FESPA Eurasia 2019, en verimli fuar olma hedefini sürdürüyor. Dört gün boyunca sektörün büyümesi için en önemli platformlardan biri olan FESPA Eurasia 2019, en son ürünler, en son teknolojiler, fuar fırsatları, ücretsiz yarışmalar, atölyeler ve seminerlerle dolu geçecek.
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