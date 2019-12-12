Dijital dönüşüm sürecindeki şirkete hibrit bulut desteği

Günümüzde çoğu kurum kendi özel bulut sistemlerini açık bulutla tamamlamak için hibrit bulut mimarilerini değerlendiriyor. Açık bulut sistemleri hem birbirlerinden hem de yerinde altyapılardan farklılık gösteriyor. Bu veri ambarı ortamlarının tümü farklı yönetim araçları ve beceriler gerektiriyor. Bu da operasyonel karmaşanın artmasına neden oluyor. Uygulamaları yeniden tasarlamadan farklı mimariler arasında taşımak neredeyse imkansız hale geliyor.

Nutanix, BT ekiplerinin otomatik özel ve hibrit bulut sistemleri kurmaları ve çalıştırmaları için farklı bulut sistemlerine ait karışıklıkları gidererek hem özel hem de açık buluta yayılan tek bir platforma ihtiyaç duyduğunu düşünüyor. Operatörler bu sayede, kendi geleneksel ve modern uygulamalarını nerede çalıştığına bakmaksızın yönetebilirler.

Dijital dönüşüm son on yılda hız kazandı. Kurumsal dönüşümün bir sonraki aşamasında hibrit bulut mimarisine geçiş yer alıyor. Şirketin yakın zaman önce duyurduğu, AWS üzerinde çalışan AOS kümeleri olan Xi Clusters bu aşamada devreye giriyor. Bu ürün Nutanix yazılım deneyimini açık buluta da taşıyor. Yerinde kümelerdeki deneyimin neredeyse aynısını sunan ürün, birden fazla bulut ortamını çok daha sade bir şekilde yönetme olanağı sunuyor.

Xi Clusters’ın birlikte çalışacağı ilk açık bulut sağlayıcısı AWS olacak. Kullanıcı deneyimine odaklanmaya devam ederek AWS hesaplarına entegrasyon sağlanacak. Genel kullanıma sunulduktan sonra, kurumlar mevcut AWS kredilerini Xi Clusters için kullanabilecek ve aynı hesapla Nutanix yazılımlarını ve diğer bulut hizmetlerini alabilecek. Bulut mühendisleri aynı VPC, VPN ve Direct Connect yapılandırmalarından yararlanabilecek ve hibrit bulut sistemi kurulumu için ayrı ağları yönetmeye ihtiyaç duymadan tüm Enterprise Cloud deneyimini yaşayabilecek.

Hibrit ve çoklu bulut mimarilerini gerçek hale getirmek için Nutanix yazılım tüketim modelini de geliştiriyor. Nutanix yazılım lisanslarını bulut sistemleri arasında taşıma olanağı sunan Xi Clusters, özel ve açık bulutlarda hibrit kullanım olanağı sağlayacak. Kurumlar ayrıca talebe bağlı ve taahhütlü fiyatlandırma seçenekleri arasında kendi ihtiyaçlarına göre tercih yapabilecek.

Ancak tüm bu unsurları bir araya getirip altyapıda, operasyonlarda ve tüketimde tutarlılık sağlayarak bulut ortamları arasındaki sınırları tam olarak kaldırmak mümkün olabilir. Kurumlar kendi etkileşim deneyimlerini gerçek anlamda hibrit bulut sistemine geçerek geliştirebilir.