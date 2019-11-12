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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Teknoloji
A.A.
12.11.2019 - 07:13, Son Güncelleme:

Dijital Dönüşüm Merkezi'ne seçilen KOBİ sayısı 150'ye yükseldi

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Dijital Dönüşüm Merkezi'ne seçilen KOBİ sayısı 150'ye yükseldi

KOBİ'lerin dijitalleşme yolculuğuna rehberlik etmek amacıyla Türk Girişim ve İş Dünyası Konfederasyonu (TÜRKONFED) tarafından kurulan Dijital Dönüşüm Merkezi’ne (DDM) başvurular tamamlandı.

Dijital Dönüşüm Merkezi'nden yapılan açıklamaya göre, dönüşümün yol haritasını KOBİ'lerle birlikte oluşturma hedefiyle kurulan DDM'ye dahil edilecek KOBİ sayısı, yoğun talep üzerine 120'den 150'ye yükseltildi.

Projeye katılacak KOBİ'lerin belirlenmesi ile çalışmaları başlatılan DDM kapsamında ilk etapta 150 KOBİ dijitalleşme süreçleriyle tanıştırılacak. Merkeze başvuran firmalar, dijitalleşme ihtiyaçlarını değerlendirme, teknoloji esaslı KOBİ'lerle eşleştirilme, mentorluk ve finansmana erişim gibi konularda önemli desteklerden de ücretsiz yararlanacak. 

Proje kapsamında üretim, iç yönetim ile pazarlama ve satış süreçlerine odaklanan 3 ana başlıkta hizmet alacak KOBİ'ler için dijitalleşme yol haritası hazırlanacak. Çalışmalara başlanılan projeden ilk etapta merkezi veya bir şubesi İstanbul'da bulunan 150 KOBİ yararlanacak. 

KOBİ'leri gelecekle buluşturmak amacıyla TÜRKONFED tarafından geliştirilen DDM projesi, İstanbul Kalkınma Ajansı (İSTKA) 2018 Yılı Yenilikçi ve Yaratıcı İstanbul Mali Destek Programı kapsamında destekleniyor.

TÜRKONFED tarafından yürütülecek projenin tanıtımı 26 Şubat'ta gerçekleştirildi. Toplam 508 KOBİ sayısına ulaşan başvurular, yapılan son seçici kurul toplantısı ile sonuçlandırıldı ve seçilen 150 KOBİ, DDM'den hizmet almaya başladı.

Türkiye İş Bankası'nın da katkılarıyla İstanbul Beyoğlu’nda faaliyete geçen DDM'nin proje ortakları ve iştirakçileri arasında İstanbul Valiliği, Tüm Girişimci ve İş Mentorları Derneği, Boğaziçi Üniversitesi ve Endeavor Türkiye de yer alıyor.

KOBİ'lere dijital karne ve yol haritası

DDM’de, "üretim", "iç yönetim" ve "pazarlama-satış" süreçlerine odaklanan 3 ana başlıkta hizmet veriliyor. Merkezde, bu 3 kategoride ihtiyaçları analiz edilecek olan KOBİ'lere özel yol haritaları hazırlanıyor. Bu yol haritaları sayesinde de dijitalleşme serüvenlerine başlamaları sağlanıyor. Metal, gıda, elektrik-elektronik, finans, turizm, kimya, otomotiv, enerji, tekstil sektörlerinden KOBİ'lerin başvurduğu DDM, seçim kriterlerinde engelli çalışan ve kadın çalışan oranına veya kadın yöneticileri olan KOBİ'leri önde tutuyor.

Seçilen KOBİ'lere ilk olarak dijital karneleri veriliyor ve yol haritaları oluşturuluyor. KOBİ'lerin dijitalleşme sürecindeki ihtiyaçlarını karşılama noktasında kendilerine TeknoKOBİ'ler ile hızlı çözümler sunuluyor. Merkeze başvuran ve seçilen KOBİ'ler dijitalleşme ihtiyaçlarının analiz edilmesi ve ihtiyaçlarına uygun tedarikçi tekno-KOBİ'lerle eşleştirilmelerinin yanı sıra mentorluk ve finansmana erişim konusunda önemli desteklerden ücretsiz olarak yararlanıyor.

DDM kapsamında ücretsiz ve tüm şirketlere açık olarak gerçekleştirilen "Dijital Sohbetler" etkinliği, dijital okuryazarlığa katkı sağlamayı ve KOBİ’lerin ihtiyaçlarına ışık tutmayı amaçlıyor.

DDM projesi süreçlerinde bugüne kadar 40 TeknoKOBİ-KOBİ görüşmesi gerçekleştirilirken, bu kapsamda 40 firma yetkilisine DDM’nin yapısı aktarıldı ve KOBİ'lerin ihtiyaçları daha ayrıntılı analiz edildi.

DDM'nin KOBİ'lerin ihtiyaçlarına yönelik düzenlediği mentorluk görüşmeleri kapsamda bugüne kadar iki mentorluk etkinliği düzenlenirken, 26 KOBİ ve 14 mentor ile toplam 64 görüşme gerçekleştirildi.

VMware, yeni teknolojik ürün ve hizmetlerini tanıttıVMworld 2019 Avrupa etkinliğinde VMware, yeni teknolojik ürün ve hizmetlerinin yanı sıra stratejik iş ortaklıklarını tanıtarak her uygulamanın her bulut üzerinden her cihazda çalışmasını sağlayan yazılım mimarisi vizyonunu güçlendirdi. Şirketin teknoloji portföyünde yapılan güncellemeler, şirketin yerleşik güvenlik vizyonunun yanı sıra şirketlerin Kubernetes üzerinden yazılım kurma, yürütme ve yönetme şekillerinin dönüşümüne destek oluyor. Bu kapsamda VMWare Türkiye Ülke Müdürü Murat Mediceler, Hürriyet'e önemli açıklamalarda bulundu.
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