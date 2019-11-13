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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Teknoloji
13.11.2019 - 15:02, Son Güncelleme:

Dijital dönüşüm ile oyunun kuralları değişiyor

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Dijital dönüşüm ile oyunun kuralları değişiyor

Şirketlerin dijital dönüşümüne rehberlik eden IFS Türkiye’nin Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Ergin Öztürk dijital dönüşüm alanında merak edilenleri yanıtladı.

Dijital Dönüşüm Nedir? Dijital dönüşüm bir teknoloji dönüşümü gibi görünse de aslında işletmelerin gelecekte var olmalarını sağlayan ve onlara rekabet avantajı getiren bir iş stratejisidir. Dijitalleşmeyi doğru şekilde gerçekleştirdiğinizde yeni pazarlara açılma ya da yeni alanlarda ürün gamı geliştirme gibi konularda avantaj sağlar; rekabette hep bir adım önde olursunuz. Şu anda bile, geleceğe yatırım yapmayan, dijital dönüşümü önceliklendirmeyen şirketlerin rekabette zorlandığını görüyoruz, bu çok yakında daha da dikkat çekici olacak. 

Dünyada Dijital Dönüşüm 

Dijital dönüşüm danışmanlığı hizmeti veren IFS Türkiye Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Ergin Öztürk, “Yapılan araştırmalara göre; İskandinav ülkeleri başta olmak üzere; Güney Kore, Amerika Birleşik Devletleri, Almanya ve Avusturalya hızla dijitalleşen ekonomiler arasında ilk sıralarda yer alıyor. Ancak bu ülkeler hızla başladıkları dijitalleşme süreçlerinde durağan bir seyir izliyorlar.” diye konuştu.

Singapur, İngiltere, Yeni Zelanda, Birleşik Arap Emirlikleri, Estonya, Hong Kong, Japonya, İsrail’in bir yandan dijital gelişim gösterirken diğer yandan yenilik ve gelişime destek sağlayarak dünyada dijital dönüşümün öncüsü konumunda olduğunu belirten Öztürk, girişim yatırımlarının yüksek olmasının dijital dönüşüm oranlarını doğrudan etkilediğini belirtti. 

Türkiye’de Dijital Dönüşüm 

Türkiye, daha düşük dijital gelişim seviyesine sahip olmakla birlikte; hızlı ivme gösteren ülkeler arasında yer alıyor. Ayrıca, bu dönüşüme açık olması yatırımcılar için cazip kabul ediliyor.

IFS Türkiye Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Ergin Öztürk, ülkemizde dijital dönüşüm konusunda en çok yol alan sektörlerin başında müşterisiyle yakın temasta olan telekom ve finans sektörleri yer alıyor. “Bu sektörleri ise şu anda; perakende, hizmet ve motorlu araç firmaları izliyor.” diye vurguladı. 

Gelecek Yatırımcıları Dijital Dönüşümü Konuşacak

Global rekabet için dijital dönüşümün şart olduğunu belirten Ergin Öztürk, “Dijital dönüşüm uzun ve katmanlı bir yoldur. Akıllı üretim çağında sürdürülebilir başarı arayan ve dünyada Türkiye adına rekabet avantajı sağlamak isteyen tüm şirketlerin stratejik bir dijital dönüşüm planına ihtiyaçları vardır.” diye konuştu.

Dijital dönüşüme kayıtsız kalmayan ve stratejilerini belirlemek isteyen tüm firmaları 27 Kasım günü gerçekleşecek olan “IFS Gelecek Yatırımcıları Zirvesi”ne davet eden IFS Türkiye Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Ergin Öztürk, “Bu platform aracılığı ile vizyoner iş insanlarını birleştirirken, dijital çağda sürekli değişen ve adaptasyonu şart olan teknolojilerin şirketleri hem dünya sahnesine hem de geleceğe nasıl taşıyacağı konusunda iş insanlarına ilham verebilmeyi ve bu sayede şirketlerin vizyon genişletmelerine destek olmayı amaçlıyoruz” diye belirtti. 

IFS Gelecek Yatırımcıları Zirvesi

Yer: Swissotel The Bosphorus

Tarih: 27 Kasım 2019 Çarşamba

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