Dijital dönüşüm için ne gerekiyor?

Zyxel Türkiye Channel Head Tuğba Şişik işletmelerin güvenlik çözümlerini bünyelerine entegre ederken en çok hangi konuda dikkatli olmaları gerektiğine dair ipuçları verdi:

“Büyük küçük her ölçekte tüm kurumlara, ağ güvenliği yatırımı yaparken artan iş ihtiyacı neticesinde büyüme kapasitesi olan esnek ürünleri tercih etmelerini tavsiye ediyoruz. Öte yandan hepimizin bildiği gibi yapay zekanın gelişmesiyle siber korsanlar daha akıllı yöntemler kullanmaya başladı. Bu nedenle kurumların ağ güvenlik çözümlerini bünyelerine entegre ederken yapay zeka entegre edilmiş çözümleri tercih etmeleri doğru bir strateji olacaktır.”

2019 yılında siber korsanların özelikle küçük işletmeleri hedef aldığını vurgulayan Şişik, “Türkiye’de siber saldırıların %71’i, 100 kişiden az çalışanı olan KOBİ’lere karşı gerçekleştiriliyor. Dünyada neredeyse her 40 saniyede, 1 şirketin verileri siber saldırganlar tarafından ele geçiriliyor. Siber korsanlarla mücadele eden bir şirketin yaşadığı mağduriyet, ortalama 50 gün sürüyor. Bu oldukça yüksek iş gücü kaybı anlamına geliyor.Birçok küçük işletmede saldırı sonrasında çoğu zaman iş akışları durma noktasına gelebiliyor. Bulut tabanlı ve çok katmanlı güvenlik çözümleri, küçük işletmelerin ağ mimarisini daha çevik hale getirdiği gibi artarak karmaşıklaşan güvenlik tehditlerine karşı da üstün koruma sağlayabilir” dedi.





KAPSAMLI DİJİTAL YOL HARİTASI OLAN KAZANIR



İşletmelerin dijital yol haritası oluşturmasının neden gerekli olduğunu örneklerle anlatan Şişik, konuşmasına şöyle son verdi: İş dünyasında başarılı olabilmek, yani geleceğe ayak uydurabilmek için; dijital dünyayı anlamak ve ona uyum sağlamalıyız. Bu yarışta kapsamlı dijital yol haritası olan kazanır. KOBİ’ler’in de iş İhtiyaçlarını oldukça iyi analiz etmesi gerekiyor. Her ölçekten şirketin rekabette öne geçmesinin sırrı dijitalleşmede gizli. Zyxel olarak büyük küçük her ölçekten kurumun dijitalleşme yolunda atacağı adımları hızlandırmak için elimizden gelen desteği sunmaya hazırız. Teknolojik olacağız diye, plansız bir şekilde teknoloji yatırımları yapmak, yarardan çok zarar getirebilir. Yeni nesil yöneticilerimizin /iş insanlarımızın, kesintisiz iletişim ve iş sürekliliği için güçlü ağ altyapısının önemimin farkında olması bizi çok mutlu ediyor.”