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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Teknoloji
A.A.
19.04.2019 - 11:47, Son Güncelleme:

'Dijital dönüşüm çok önemli bir sıçrama olacak'

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'Dijital dönüşüm çok önemli bir sıçrama olacak'

Bosch Endüstri 4.0 Projeleri Direktörü Kurtlar, "Endüstri 4.0'ın işletmelere önemli faydaları bulunmaktadır. Dijital dönüşüm bizler için çok önemli bir sıçrama olacak." dedi.

Bosch Endüstri 4.0 Projeleri Direktörü Murat Kurtlar, "Endüstri 4.0'ın işletmelere büyüme, yatırım, istihdam, verimlilik, rekabet avantajı, katma değer payları gibi önemli faydaları bulunmaktadır. Dijital dönüşüm bizler için çok önemli bir sıçrama olacaktır." dedi.

Kurtlar, yaptığı açıklamada, Türkiye'deki firmaların dijital dönüşüm uygulamalarıyla verimliliklerini ve kaliteyi artıracaklarını, masraflarını ve maliyetlerini optimize edeceklerini belirtti.

Türkiye'de üretimin gayri safi milli hasılaya katkısının yüzde 18 seviyesinde olduğunu ifade eden Kurtlar, şunları kaydetti:

"Bu çok önemli bir rasyo. Mutlak değer olarak farklı olsa da Almanya'ya baktığımızda da aynı oranı görüyoruz. Dolayısıyla bu yetkinliğimizi kaybetmememiz gerekiyor. Üretimdeki mevcut kapasitemizi artırarak, dijital dönüşümle birlikte daha verimli işler çıkartarak, daha fazla yatırımcıyı ülkemize çekecek bir boyuta getirmemiz şart. Ayrıca Türkiye'nin dünya sanayisinde standartlarını yükseltmesi ve uluslararası üretim ağının bir parçası olmaya devam etmesi şart. Bunun için elimizde çok önemli avantajlarımız var. Her şeyden önce genç nüfusumuz var. TÜİK verilerine göre Türkiye'nin yaş ortalaması 30,8. Dijital dönüşüm dediğimiz zaman işin odağında da insan var. Dolayısıyla bu genç nüfusumuzla, yetkin iş gücümüzle, özellikle üretim birikimimizle, bölgedeki yerimiz çok kıymetli ve önemli."

"Türkiye, dijital dönüşüm sürecinde layıkıyla yer alacak"

Kurtlar, Türkiye'nin önceliğinin bu durumu korumak ve bunun ötesine geçerek, globaldeki konumunu dijital dönüşüm ile daha iyi boyutlara getirmek olduğunu anlattı.

Türkiye'de Endüstri 4.0 odağındaki müşterilerine danışmanlık ve proje çözüm uygulamaları sunduklarını belirten Kurtlar, şöyle devam etti:

"Bosch, Endüstri 4.0 terimini ilk kullanan ve bu dönüşümü ilk başlatan şirketlerden biri. Bugün Endüstri 4.0'ın ögelerini kendi operasyonlarımıza kuruyoruz. Bu noktada kendimizi hem önde gelen bir kullanıcı, hem de önde gelen bir sağlayıcı olarak görüyoruz. Türkiye'de hizmet sunduğumuz dijital dönüşüm sürecinde olan müşterilerimizin olgunluk seviyeleri çok iyi durumda ve bu dönüşümü hızla hayata geçiriyorlar. Dolayısıyla Türkiye, dijital dönüşüm sürecinde layıkıyla yer alacak ve geleceğe güvenle bakacaktır. Endüstri 4.0'ın işletmelere büyüme, yatırım, istihdam, verimlilik, rekabet avantajı, katma değer payları gibi önemli faydaları bulunmaktadır. Dijital dönüşüm bizler için çok önemli bir sıçrama olacaktır. Bosch olarak bu alandaki deneyim ve uzmanlığımızı paylaşmaya hazırız. "

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