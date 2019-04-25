Dijital dönüşüm başladı: Mucitlere "patentli" çağrı

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerTeknoloji HaberleriDijital dönüşüm başladı: Mucitlere "patentli" çağrı
GeriTeknoloji Dijital dönüşüm başladı: Mucitlere "patentli" çağrı
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Teknoloji
A.A.
25.04.2019 - 11:12, Son Güncelleme:

Dijital dönüşüm başladı: Mucitlere "patentli" çağrı

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Dijital dönüşüm başladı: Mucitlere "patentli" çağrı

Türk Patent ve Marka Kurumu (TÜRKPATENT) Başkanı Prof. Dr. Habip Asan, "Araştırmacılarımızın ve akademisyenlerimizin, yapay zeka, blok zincir, nesnelerin interneti, büyük veri gibi yeni gelişen teknolojik alanlara yönelmeleri, ülkemizin uluslararası şirketlere ve ülkelere bağımlılığını azaltır." dedi.

Asan, her yıl 26 Nisan'da farkındalık oluşturmak için kutlanan Fikri Mülkiyet Günü'nün bu yılki temasının "Spor" olarak belirlendiğini söyledi. 

Türkiye'nin fikri ve sınai mülkiyet hakları alanında dünyada ön sıralarda yer aldığını ve bölgesinin en gelişmiş ülkesi olduğunu belirten Asan, 2016'da kabul edilen Sınai Mülkiyet Kanunu ile bu alanda daha iyi duruma gelindiğini bildirdi.

Asan, Türkiye'nin Avrupa Birliği ile müzakere sürecinde 7'nci faslın Fikri Mülkiyet Hukuku alanında olduğunu anımsatarak, "Türkiye'nin kapatmaya en yakın olduğu fasıllardan biri 'Fikri Mülkiyet' faslıdır." diye konuştu.

Türkiye'nin Avrupa'da marka başvurularında 1'inci, tasarımda 2'nci, patentte 7'nci sırada bulunduğunu, dünyada ise markada 9'uncu, tasarımda 4'üncü, patentte 13'üncü sırada yer aldığını aktaran Asan, şu bilgileri verdi:

"Ülkemizin dünyanın ilk 10 ekonomisi arasına girme hedefi var. Türkiye, fikri mülkiyet alanında sayısal başvurularda dünyada ilk 10'a girmiş durumda. Ülke olarak sayısal başvurularda iyi konumdayız. Patent alanında başvuruları biraz daha artırmamız gerekiyor. Artık bu sayısal başvuruları katma değerli ürüne nasıl dönüştürürüz, nasıl daha iyi ekonomik gelir elde ederiz, bunlara odaklanmamız önem taşıyor. Türkiye'nin bu alanda ekonomik gelir elde etmesi için çalışmalıyız." 

"Türkiye'nin 50 bin buluş yapacak potansiyeli var"

Asan, fikri mülkiyet alanında Türkiye'nin, Brezilya, Meksika, Rusya, İspanya, Belçika gibi ülkelerin önünde olduğunu, buna karşın söz konusu ülkelerin fikri mülkiyet alanında elde ettiği gelirin Türkiye'den daha yüksek olduğunu dile getirdi.

Türkiye'de yıllık patent başvurusunun 2002'de 414 olduğunu hatırlatan Asan, bu kadar başvurunun bugün iki hafta da yapıldığını ifade etti.

Asan, Türkiye'nin yıllık 50 bin buluş yapabilecek potansiyeli olduğunu, şu an yıllık 10 bin başvuru geldiğini bildirdi.

Fikri mülkiyetin toplumun bütün kesimlerini ilgilendiren bir konu olduğunu belirten Asan, "Farklı kesimlere ulaşmak için projeler uyguluyoruz. Bilincin artırılması için Fikri Mülkiyet Akademisi kurduk ve bu yıl kamuda 5 bin kişiye eğitim vereceğiz. Üretici ve yenilikçi toplumu yaratabilmek için bu alanda bir eğitim seferberliğine ihtiyaç var. Biz bunu imkanlarımız ölçüsünde yapmaya çalışıyoruz." diye konuştu.

Asan, toplumun fikri mülkiyet alanında bilinçlenmesi için yerel paydaşlarla ortak çalışılması gerektiğine işaret ederek, kurumların bu alanda strateji politikası olması gerektiğini söyledi.

Sınai Mülkiyet Kanunu ile başvurularda bürokrasinin kısaldığını, nitelik ve kalite artışı olduğunu anlatan Asan, fikri sermayenin öneminin toplumun bütün kesimlerince kavranması gerektiğini dile getirdi.

Araştırmacılara ve akademisyenlere çağrı

Asan, Türkiye'nin dört bir yanında fikri ve sınai mülkiyet alanında bir yeşerme başladığını ifade ederek, genç üniversiteler ve dezavantajlı bölgelerin bu alanda atağa geçtiğini bildirdi.

Araştırmacıların, akademisyenlerin, yapay zeka, blok zincir, nesnelerin interneti ve büyük veri gibi yeni alanlara yönelmeleri gerektiği tavsiyesinde bulunan Asan, şunları kaydetti:

"Avrupa Patent Ofisine son 3 yılda yapay zeka alanında yapılan patent başvuruları yüzde 50 arttı. Artık patentler kendi arasında sınıflandırılacak. Dijitalleşmeyle ilgili Patent Başvuruları Endeksi geliştirilecek. Araştırmacılarımızın ve akademisyenlerimizin, yapay zeka, blok zincir, nesnelerin interneti ve büyük veri gibi yeni gelişen teknolojik alanlara yönelmeleri, ülkemizin uluslararası şirketlere ve ülkelere bağımlılığını azaltır."

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Yorumları Göster
Yorumları Gizle

Diğer Teknoloji Haberleri

Sıradaki Haber

Hyundai bu kez yürüyebilen otomobil yaptı

Sharp'tan dünyanın en hafif telefonu geldi

Google sonunda banyoya girdi, emirlerinizi bekliyor!

Amazon nasıl dünyanın en değerli halka açık şirketi oldu?