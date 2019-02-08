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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Teknoloji
08.02.2019 - 13:29, Son Güncelleme:

Dijital çağın madeni, kişisel verilerin korunmasından geçiyor

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Dijital çağın madeni, kişisel verilerin korunmasından geçiyor

Kişisel Verileri Koruma Kanunu’nun yürürlüğe girmesiyle, çoğu sektörde ciddi bir hazırlıksız yakalanma hali oluşurken, bu bilgilerin depolanması veya işlenmesi adına doğru somut adım atabilen şirket sayısı oldukça az. Çoğu şirket hala düzenlemeye uygun biçimde hareket edemiyor veya göz ardı ediyor. Avukat Baran Usanmaz konuyla ilgili önemli açıklamalarda bulundu.

Günlük hayatımızda birçok finansal veya diğer başkaca işlemleri gerçekleştirirken, bilinçsiz olarak kimlik bilgileri, kredi kartı numaraları veya adres bilgileri gibi kişisel verilerimizi kullanıyoruz. Kayıt altına alınan ve depolanan bu bilgiler, veri vasfını korumaya devam ediyor. Kişisel verilerin anayasal güvence altına alınmasıyla birlikte, kişilerin açık rızaları olmadan hiçbir bilgisi işlenemiyor.

Kanunun, başta özel hayatın gizliliği olmak üzere, Anayasamız ile de güvence altında olan kişilerin temel hak ve özgürlüklerini korumak ve diğer tarafta şirketler açısından güvenilir ticari ilişkileri tesis etmek gibi önemli amaçlara hizmet ettiğini vurgulayan Usanmaz, şunları söyledi: “Bu çerçevede kişisel verilerle ilgili haksız veya hukuka aykırı işlem uygulayan gerçek ya da tüzel kişilerin, kişisel verileri kullanma yönetimlerine çeşitli disiplin ve kurallar getiriliyor. Bu kurallar getirilirken, kişisel veri niteliği taşıyan işlemlerinin uygulanmasının engellenmesi değil, vatandaşların kişisel verilerinin ve şirketlerin ticari sırlarının korunmasındaki yüksek menfaat göz önünde tutularak , verilerin işlenmesine duyulan gereksinimler arasında denge kurulmaya çalışılıyor. Gerçekleştirilmesi gereken şey, ortak bir noktada buluşabilmek adına söz konusu bilgilerin sadece belli bir amaca hizmet edeceği, istismara sebebiyet verilmeyeceği ve bu güvene sahip olmalarının sağlanacağı, vatandaşın ve hatta şirketlerin rızasına dayanan, kanuna uyumlu sistemlerin oluşturulmasıdır ‘’ dedi.

Kişilik haklarına bağlı bu bilgilerin mahremiyetinin sağlanabilmesi için yürürlüğe konulan bu kanun hakkında, bireylerin ve şirketlerin istenilen düzeyde bilgi sahibi olabilmeleri için çalışmalar sürdürülüyor.

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