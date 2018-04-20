Dijital bahar temizliği için 7 ipucu

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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

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Teknoloji
20.04.2018 - 09:50, Son Güncelleme:

Dijital bahar temizliği için 7 ipucu

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Dijital bahar temizliği için 7 ipucu

Yaz aylarının yaklaşması ile birlikte yoğun ve telaşlı çalışma günlerinin yerini yavaş yavaş esnek çalışma saatleri almaya başlıyor. Uzun haftasonu tatilleri, yıllık izinler, daha geç gelip daha erken işten ayrılma zamanları. Bu günler aynı zamanda bilgisayarlarınızı ve mobil cihazlarınızı gözden geçirmeniz için de en uygun dönem.

Parola değişikliği yapın! Şifre ve parolalarımız, siber saldırılar karışında en önemli güvenlik kalkanlarından biri olmayı sürdürüyor. Bu nedenle üşenmeyin; e-postalarınızda, sosyal medyada, alışveriş ve bankacılık işlemlerinizde kullandığınız parolaları yenileyin. Şifrelerinizi “123456“ gibi basit değil, harfli-rakamlı karmaşık şekilde oluşturun.

Telefonunuza bilgisayar muamelesi yapın! İnternete daha çok telefondan bağlanmaya başladık. Hatta telefonlar sayesinde her an online bağlantıdayız. Siber suçlular da bunun farkında. Bilgisayara yönelik siber tehditlerin neredeyse tamamı artık telefon ve tabletlere uyarlandı, hatta telefonlara özgü saldırılar da gelişti. Bu nedenle telefonunuza bilgisayar muamelesi yapın ve bir mobil güvenlik yazılımıyla koruyun.

Masaüstünden boşaltın! Bahar temizliğine önce bilgisayarın masaüstünü temizlemekle başlayın. Gereksiz dosyaları silin, kullanmadığınız programları denetim masasındaki “Program Kaldır“ bölümünden kaldırın. Geçici dosyalarınızı temizleyin ardından çöp sepetini boşaltın.

Yedekleyin! Önemli verileri ve fotoğraflarınızı mutlaka başka bir dijital ortam veya cihaza yedekleyin. Böylece bilgisayarınız, tabletiniz ya da akıllı telefonunuz bozulduğu veya kaybolduğu zaman verilerinizi de kaybetmemiş olursunuz.

Güncelleyin!Hem işletim sistemi hem de kullandığınız yazılımlara yönelik güncelleme uyarılarını dikkate alın ve sistem yamalarını yüklemeyi ihmal etmeyin! Özellikle işletim sisteminde oluşan açıklar, siber suçlular tarafından önemli bir virüs bulaştırma aracı olarak değerlendiriliyor.

Güncel antivirus yazılımı kullanın! Her gün 350 bin yeni virüs, dijitaldünyaya salınıyor. Tek başına mücadele edemezsiniz. Güncel ve lisanslı bir güvenlik yazılımı en yeni saldırılara karşı korunmanıza yardımcı olur.

USB, SD kart gibi harici bellekleri tarayın! Virüsler açısından taşıyıcı olabilecek harici bellekleri güncel bir virüs tarayıcı ile kontrol edin, zararlı yazılım varsa temizleyin. Bu bellekler hayatı çok kolaylaştırıyor ve çok kullanılıyor ama tam da bu nedenden ötürü siber suçlular, taşınabilir bellekleri birer virüs bulaştırma aracı olarak kullanmayı seviyor.

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