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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Teknoloji
18.03.2019 - 11:03, Son Güncelleme:

Dijital açıdan bölgede en olgun ülke Türkiye

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Dijital açıdan bölgede en olgun ülke Türkiye

Şirketler işlerinde giderek daha fazla aksaklıkla karşılaşmalarına rağmen, Dell Technologies Dijital Dönüşüm (DT) Endeksinin sonuncusu pek çok işletmede dijital dönüşüm programlarının hâlâ emekleme evresinde olduğunu gösteriyor. Dijital dönüşümün tüm şirket geneline yayılması gerektiğini itiraf eden işletme liderleri oranının hem dünyada hem de Türkiye’de yüzde 78’i bulması bunu kanıtlıyor.

Dell Technologies, Intel ve Vanson Bourne iş birliğiyle, dünya çapında orta ve büyük ölçekli şirketlerden 4.600 işletme lideriyle (üst düzey yöneticiler) kendi işletmelerindeki dönüşüm çalışmalarını puanlandırmaya yönelik bir anket çalışması gerçekleştirdi.

Türkiye, bölgede birinci sırada yer alıyor

Araştırmada, gelişmekte olan pazarların dijital açıdan en olgun düzeye ulaştığı; küresel sıralamanın zirvesinde Hindistan, Brezilya ve Tayland'ın yer aldığı ortaya çıktı. Onların aksine gelişmiş pazarlar ise arka sıralara düşüyor: Japonya, Danimarka ve Fransa en düşük dijital olgunluk puanlarını aldı.

Türkiye, bulunduğu EMEA’da birinci sırada yer alırken Güney Afrika ve Portekiz ikinci ve üçüncü sırada yer aldılar. Üstelik gelişmekte olan pazarlar, gelişmiş ülkelerdeki sadece yüzde 40’lık oranla karşılaştırıldığında “etkilenme yerine etkileme” becerisi konusunda kendilerine daha çok güveniyor (yüzde 53).

2016 yılından sonra ikincisi gerçekleştirilen Dijital Dönüşüm Endeksi, ilerlemenin yavaş olduğu, işletmelerin şiddetli değişim hızına ayak uydurmakta zorluklar yaşadığını ortaya koyuyor. Dijitali Benimseyenlerin yüzdesi artarken, üst sırada ilerleme olmadı. Yaklaşık her 10 işletmeden dördü (yüzde 39) hâlâ kıyaslama çalışmasında dijital açıdan en gelişmemiş iki grupta (Dijitalde Geride Kalanlar ve Dijital Takipçiler) yer alıyor.

Dell Technologies Başkanı ve CEO’su Michael Dell, sonuçlarla ilgili şunları söyledi:

“Yakın gelecekte her işletme bir dijital işletme haline gelmeye ihtiyaç duyacak; ancak araştırmalarımız, çoğu işletmenin henüz ilerlemek için önünde uzun bir yolu olduğunu gösteriyor. İşletmeler, dijital dönüşümün eşi görülmemiş fırsatlarından yararlanmak için teknolojilerini modernize etmeye ihtiyaç duyuyor. Şimdi harekete geçme zamanı.”

Kıyaslama çalışması grupları

Açıklama

2016 küresel

Mevcut durum küresel

Mevcut durum

Türkiye

Dijital Liderler

Dijital dönüşüm onların DNA’sında vardır

%5

%5

%4

Dijitali Benimseyenler

Uygulamada oturmuş bir dijital planları, yatırımları ve inovasyonları vardır

%14

%23

%31

Dijitali Değerlendirenler

Dijital dönüşümü adım adım benimserler, gelecek için plan ve yatırım yaparlar

%34

%33

%37

Dijitali Takip Edenler

Çok az dijital yatırım yaparlar; tereddütle planları yapmaya başlamaktadırlar

%32

%30

%25

Dijitalde Geride Kalanlar

Uygulamada dijital bir planları yoktur, sınırlı girişimleri ve yatırımları vardır

%15

%9

%3

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