DigiGirlz kampanyasının Trabzon ayağı gerçekleşti
Kız öğrencilerin kariyerlerini teknoloji alanında şekillendirmesini teşvik etmek amacıyla Microsoft Türkiye tarafından hayata geçirilen DigiGirlz 2019 kampanyasının dördüncüsü Trabzon’da yapıldı. Karadeniz Teknik Üniversitesi ve Trabzon Fen Lisesi’nde gerçekleştirilen etkinlikte 700’e yakın lise ve üniversite çağındaki kız öğrencinin bilişim ve teknoloji alanındaki çalışma hayatına dair soruları yanıt buldu.
Bireylerin ve kurumların daha fazlasını başarmalarını misyon edinen Microsoft Türkiye, bu kapsamda hayata geçirdiği DigiGirlz projesinin bu yılki dördüncü etkinliğini 17 Nisan Çarşamba günü Trabzon’da gerçekleştirdi. Karadeniz Teknik Üniversitesi ve Trabzon Fen Lisesi kız öğrencileriyle, bilişim ve teknoloji alanındaki kariyer fırsatlarına yönelik bilgiler paylaşıldı. Etkinlikler boyunca 700’e yakın lise ve üniversiteli kız öğrenci, Microsoft çalışanları ve yöneticileriyle bir araya gelerek Microsoft’ta kariyer süreçleriyle ilgili fikirler edinirken, bilişim ve teknoloji alanında kariyer ve iş hayatına daha yakından bakma fırsatı yakaladı. DigiGirlz kapsamında bu yıl toplamda 1000’e yakın kız öğrenciye ulaşılması hedefleniyor.
Kadınların çeşitli nedenler ve ön yargılarla geri planda kaldığı teknoloji dünyasında fırsat eşitliği sağlayacak faaliyetlerde bulunmanın kendilerini heyecanlandırdığını söyleyen Microsoft Türkiye Genel Müdür Yardımcısı Berna Yıldız, “DigiGirlz etkinliklerimizle kadınların teknoloji alanında potansiyellerini ortaya çıkaracağımıza ve teknolojide kadın çalışan sayısını artıracağımıza inanıyoruz. Genç kızlarımızı yüreklendirip yüksek teknoloji alanındaki çalışma olanaklarını keşfetmeleri ve bu yönde kariyer planlaması yapmaları konusunda motive ediyoruz. Microsoft olarak çeşitlilik bizim için büyük önem arz ediyor. Teknoloji alanında daha çok kadının yer alması için erkek işi algısının kırılması gerekiyor. Kız öğrencimiz meslekleri cinsiyete göre sınıflandırmadan yalnızca hayallerine odaklanmalı” ifadelerini kullandı.
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