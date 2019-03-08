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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Teknoloji
hurriyet.com.tr / ÖZEL
08.03.2019 - 07:23, Son Güncelleme:

Diablo 1 tekrar satışa çıktı, efsane geri döndü

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Diablo 1 tekrar satışa çıktı, efsane geri döndü

Blizzard'ın 90'lı yıllara damga vuran oyunlarından Diablo'nun ilk sürümü (Diablo 1) tekrar satışa sunuldu. Klasik oyunları bünyesinde toplayan ve yenileyerek son sistemlerde oynanabilmesini sağlayan GOG ile Blizzard'ın işbirliğiyle tekrar satışa sunulan Diablo, eski oyunla hemen hemen aynı; hatta üzerine bazı ek özellikleri de beraberinde getiriyor.

Blizzard'ın hafızalara kazınan oyunlarından biri olan Diablo serisinde hiç şüphesiz şirketin adını en çok duyurmayı başardığı oyun Diablo 2 oldu. Satışa çıktığında oyunculardan büyük ilgi gören Diablo 2'nin bir önceki sürümü ise Diablo'nun doğduğu sürüm olması neticesiyle ayrı bir önem taşıyor. Bu kapsamda Blizzard ve GOG, yılların oyununu yeni sistemlerde oynamak isteyen oyuncuları unutmayarak tekrar satışa sundu. 

10 dolarlık bir fiyat etiketiyle satışta olan Diablo, 1996 yılında karşımıza çıktığı sürümde olduğu gibi hemen hemen aynı özelliklerle geliyor. 

Aynı zamanda Diablo 1’in 4K ve 8K destekleri vermeye de başladığının altını çizen yapımcılar, GOG ile aralarındaki anlaşmanın bir oyunluk olmadığını dile getirdiler. Yani Diablo dışında diğer klasik Blizzard oyunlarını da tekrar satışta göreceğiz.

Kısa süre sonra yine GOG üzerinde Blizzard’ın diğer klasik oyunları Warcraft: Orcs & Humans ile Warcraft 2’nin de satılmaya başlanacağı açıklanırken, diğer oyunların çıkış tarihlerine dair detay verilmedi.

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