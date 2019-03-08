Diablo 1 tekrar satışa çıktı, efsane geri döndü
Blizzard'ın 90'lı yıllara damga vuran oyunlarından Diablo'nun ilk sürümü (Diablo 1) tekrar satışa sunuldu. Klasik oyunları bünyesinde toplayan ve yenileyerek son sistemlerde oynanabilmesini sağlayan GOG ile Blizzard'ın işbirliğiyle tekrar satışa sunulan Diablo, eski oyunla hemen hemen aynı; hatta üzerine bazı ek özellikleri de beraberinde getiriyor.
Blizzard'ın hafızalara kazınan oyunlarından biri olan Diablo serisinde hiç şüphesiz şirketin adını en çok duyurmayı başardığı oyun Diablo 2 oldu. Satışa çıktığında oyunculardan büyük ilgi gören Diablo 2'nin bir önceki sürümü ise Diablo'nun doğduğu sürüm olması neticesiyle ayrı bir önem taşıyor. Bu kapsamda Blizzard ve GOG, yılların oyununu yeni sistemlerde oynamak isteyen oyuncuları unutmayarak tekrar satışa sundu.
10 dolarlık bir fiyat etiketiyle satışta olan Diablo, 1996 yılında karşımıza çıktığı sürümde olduğu gibi hemen hemen aynı özelliklerle geliyor.
Aynı zamanda Diablo 1’in 4K ve 8K destekleri vermeye de başladığının altını çizen yapımcılar, GOG ile aralarındaki anlaşmanın bir oyunluk olmadığını dile getirdiler. Yani Diablo dışında diğer klasik Blizzard oyunlarını da tekrar satışta göreceğiz.
Kısa süre sonra yine GOG üzerinde Blizzard’ın diğer klasik oyunları Warcraft: Orcs & Humans ile Warcraft 2’nin de satılmaya başlanacağı açıklanırken, diğer oyunların çıkış tarihlerine dair detay verilmedi.
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