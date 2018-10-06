DHA mobil uygulaması Android cihazlar için yayında!
DHA (Demirören Haber Ajansı), kendi mobil uygulamasını Android cihazlar için bugün yayınladı. Kullanıcılar DHA'dan gelen haberleri sıcağı sıcağına bu uygulama üzerinden takip edebilecek.
DHA'nın mobil uygulaması bugün yayınlandı. Şimdilik Android cihazlar için sunulan uygulama Google Play Store üzerinden ücretsiz olarak indirilebiliyor. Kullanıcılar uygulamayı mobil cihazlarına indirdiklerinde DHA'da yayınlanan haberleri sıcağı sıcağına görebiliyor, gündemi takip edebiliyor.
DHA'nın iOS uygulamasının da ilerleyen haftalarda yayınlanması bekleniyor.
DHA uygulamasını Android cihazınıza indirmek için buraya tıklayın.
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