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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Teknoloji
hurriyet.com.tr / ÖZEL
01.02.2019 - 10:08, Son Güncelleme:

Devil May Cry 5 sistem gereksinimleri belli oldu

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Devil May Cry 5 sistem gereksinimleri belli oldu

Uzun süredir oyuncular tarafından dört gözle beklenen Devil May Cry 5 için bekleyiş yakında sona erecek. Oyunun minimum ve önerilen sistem gereksinimleri de belli oldu.

Devil May Cry serisi, PlayStation 2 döneminde büyük ses getirdi ve o gün bugündür oyunun kendi kitlesi oluştu. Hack and Slash türündeki Devil May Cry serisi 3. oyun ile büyük sıçrama yaşamıştı. DMC 4 ve DMC ile duraklama dönemine giren seri, bu yıl Devil May Cry 5 ile eski günlerine geri dönmeyi planlıyor. Capcom'un beklenen oyunlarından Devil May Cry 5, mart ayında karşımıza olacak. Oyunun Steam sayfasına girdiğimizde ise oyunun sistem gereksinimlerinin belirtildiğini görüyoruz.

 MİNİMUM SİSTEM GEREKSİNİMLERİ

İşletim Sistemi: WINDOWS 7, 8.1, 10 (64-BIT)
İşlemci: Intel Core i5-4460, AMD FX-6300 veya daha iyisi
Bellek: 8 GB RAM
Ekran Kartı: NVIDIA GeForce GTX 760 veya AMD Radeon R7 260x 2GB VRAM veya daha iyisi
DirectX: Sürüm 11
Depolama: 35 GB kullanılabilir alan

Devil May Cry 5 sistem gereksinimleri belli oldu


ÖNERİLEN SİSTEM GEREKSİNİMLERİ

İşletim Sistemi: WINDOWS 7, 8.1, 10 (64-BIT)
İşlemci: Intel Core i7-3770, AMD FX-9590 veya daha iyisi
Bellek: 8 GB RAM
Ekran Kartı: NVIDIA GeForce GTX 1060 6GB VRAM, AMD Radeon RX 480 8GB VRAM veya daha iyisi
DirectX: Sürüm 11
Depolama: 35 GB kullanılabilir alan 

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