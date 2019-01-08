Devil May Cry 5 demo ne zaman yayınlanacak?
Yıllardır hatırı sayılır oyuncu kitlesini etrafında toplamayı başaran Devil May Cry serisine yeni bir halka daha eklenmek üzere. Peki Devil May Cry 5 demo sürümü ne zaman yayınlanacak?
Steam'de halihazırda ön sipariş yoluyla satışta olan ve 259 TL'lik fiyat etiketine sahip Devil May Cry 5, bir aksilik olmadığı taktirde 8 Mart tarihinde oyuncularla buluşmuş olacak. Ancak oyuncular o tarihe kadar beklerken, haklı olarak demo sürümünü indirip oyunu hemen deneyimlemek istiyor. Bu anlamda gözler oyunun demo sürümünün ne zaman yayınlanacağında.
7 Şubat 2019 tarihi itibariyle Devil May Cry 5'in demo sürümünün yayınlanacağı duyuruldu.
DMC 5 Minimum Sistem Gereksinimleri
İşletim Sistemi: Windows 7 (64-BIT)
İşlemci: Intel Core i7-4770 3.4GHz veya daha iyisi
Bellek: 8 GB RAM
Ekran Kartı: NVIDIA GeForce GTX760 veya daha iyisi
DirectX: Sürüm 11
Depolama: 35 GB kullanılabilir alan
Önerilen Sistem Gereksinimleri
İşletim Sistemi: Windows 7 (64-BIT)
İşlemci: Intel Core i7-4770 3.4GHz veya daha iyisi
Bellek: 8 GB RAM
Ekran Kartı: NVIDIA GeForce GTX960 veya daha iyisi
DirectX: Sürüm 11
Depolama: 35 GB kullanılabilir alan
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