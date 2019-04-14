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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Teknoloji
hurriyet.com.tr / ÖZEL
14.04.2019 - 11:39, Son Güncelleme:

Devasa uçağının ayağı sonunda yerden kesildi

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Devasa uçağının ayağı sonunda yerden kesildi

Dünyada bu uçağın eşi benzeri yok... Bugüne kadar yapılanların en büyüğü olan Stratolaunch isimli bu devasa uçak nihayet uçtu.

Gözler böyle devasa bir uçak daha önce görmedi... Boeing 747'nin iki katı büyüklüğündeki bu 'canavar' nihayet havalandı. Roket fırlatma şirketi Stratolaunch Systems’in havadan roket fırlatma amacıyla geliştirdiği uçak, Mojave Hava ve Uzay Limanı‘ndan kalkış yaptı.

Kanat genişliği tam 117 metre olan Stratolaunch isimli bu dev uçak, en son Şubat ayında bir taksi testi gerçekleştirmişti. Kanat genişliği tam 117 metre (Boeing 747'nin iki katı) uzunluğunda olan Stratolaunch, yaklaşık 250 tonluk taşıma kapasitesiyle uzay araştırmalarında görev alacak.

Stratolaunch, bünyesinde tam 6 Boeing 747 motoru barındırıyor. Uzay araştırmalarında kullanılmak üzere tasarlanan devasa uçak, Haziran'da roketleri yaklaşık 10 bin metre yüksekliğe taşıyıp oradan uzaya fırlatacak.

Geleneksel roket kalkışlarına bir alternatif olan bu teknik, uyduların yörüngeye daha uygun ve verimli bir şekilde taşınmasını sağlayacak. Saatte 75 kilometre hıza ulaşan dev uçak, kalkış öncesinde önemli bir basamağı daha geride bırakmıştı.

Firmanın 9 Ocak'ta yayınladığı yazıda son taksi testiyle ilgili bazı detaylar paylaşılmıştı. Açıklamalara göre Stratolaunch, yapılan son deneme sürüşünde saatte tam 219 kilometrelik bir hıza ulaşmış.

Devasa uçağının ayağı sonunda yerden kesildi

Devasa uçak, 15 metre kuyruk uzunluğu var ve tam 8 bin 200 bin metrekarelik özel tasarlanan hangarda üretiliyor. Stratolaunch dev olunca tekerlek sistemi de bir o kadar büyük. 650 ton yükü taşımak için tam 28 tekerden destek alıyor. Her iki burun kısmında ikişer tane, gövdede de 12'şer tane tekerlek var.

Dev uçağın çoğu ekipmanı iki adet Boeing'in 747-400'nin motor, elektronik, uçuş kompartımanı, iniş takımları mühendisler tarafından sökülerek oluşturulmuş. Stratolaunch tam 6 adet 250 kN (56,000 lbf) Pratt & Whitney PW4056 motor kullanacak. Boeing 747-400 bu motorlardan 4 adet kullanıyordu.

Görüntüdeki Boeing 747-400 kokpitinden farklı olarak Stratolaunch üç kişilik bir kokpite sahip olacak. Pilot ve yardımcısı dışında bir de uçak mühendisi bulunacak.

Stratolaunch'un havalanması için gereken pistin uzunluğu, uçağın boyutlarından dolayı, en az 3.5 kilometre olmak zorunda. 3 aşamada gerçekleştirilen testlerin ilki motorları enerjiyle yüklemek için ek bir güç kaynağı kullanımıydı. Buna aşamaya kuru motor ismi verildi.

Ardından ıslak motor aşamasına geçerek motorlara yakıt enjeksiyonu yapıldı. Son olarak da her bir motor teker teker çalıştırılarak motorların boşta işleyip işlemediğine bakıldı.

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