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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Teknoloji
22.08.2019 - 12:22, Son Güncelleme:

Dev teknoloji şirketleri katil robotlar üzerine çalışıyor

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Dev teknoloji şirketleri katil robotlar üzerine çalışıyor

Amazon, Microsoft ve Intel gibi şirketler yapay zeka sistemli ve otonom olarak hedefe saldırı düzenleyen katil robotlar üzerine çalışıyor.

Amazon, Microsoft ve Intel'in de aralarında bulunduğu dev teknoloji şirketleri yapay zeka sistemli ve otonom olarak hedefe saldırı düzenleyen katil robotlar üzerine çalışıyor.

Agence France-Press'in (AFP) Pax'ın raporuna dayandırdığı bilgiye göre dünya çapında 50 şirket geliştirdikleri silahların tehlike oranına göre sınıflandırıldı.

Rapora göre, 22 şirket "orta dereceli kaygı" grubunda yer alırken, aralarında Pentagon'a bulut altyapılarını 10 milyar dolara kullanmayı teklif eden Amazon ve Microsoft'un yanısıra 21 şirket ise "yüksek kaygı" grubunda yer aldı.

Yine "yüksek kaygı" grubunda yer alan ve büyük veri analizi yapan CIA destekli Palantir şirketi, 800 milyon dolar karşılığında askerlere yardım etmek için savaş alanında gerçek zamanlı yapay zeka sistemi geliştirecek.

Rapor hazırlayan yazarlardan biri olan Frank Slijper ise Amazon ve Microsoft gibi kullanıcı müdahalesine gerek olmadan insan öldürmeye karar veren silahlar üzerine çalışan şirketlerin bu etkinliklerini inkar ettiklerini söyledi. 

Robotlar bir etnik grubu yok edebilir

Kaliforniya Üniversitesi Berkeley Bilgisayar Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Stuart Russell yapay zeka ile insan müdahelesine ihtiyaç kalmadan saldırı yapan tank, savaş uçağı ve denizaltı gibi silahların üretilebileceğini söyledi.

Russell, İsrail'in hali hazırda Harpy adını verdiği otonom bir drone ile bir bölgeye girerek hedefleri kendi seçerek vuran bir sisteme sahip olduğunu belirtti.

İnsanların öldürülmesi kararını verebilen makinelerin yasaklanması gerektiğini söyleyen Russell, "Yüz tanıma teknolojisinin de yardımıyla yapay zeka silahlar, bir cinsiyeti yada bir etnik grubu yok edebileceği gibi aynı zamanda sosyal medya hesaplarını tarayarak bir politik görüşe sahip insanları da yok edebilir" diye konuştu. 

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