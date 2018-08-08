Fossil yeni akıllı saatleriyle geldi!
Amerikan saat markası Fossil, 2 yeni akıllı saatinin duyurusunu yaptı!
Fossil, analog görünümünden iyice sıkılmışa benziyor. Akıllı saatlerinin dördüncü neslini çıkarmaya hazırlanan firma, geçtiğimiz günlerde 2 yeni akıllı saatin müjdesini verdi. Q Venture HR ve Q Explorist HR adlı saatler de önceki modeller gibi Android işletim sistemli.
İki yeni model arasında ki en belirgin fark, boyutları. Venture'ın 40 mm kasa ve 18 mm kayış boyutları varken; Explorist'in 45 mm kasa ve 22 mm kayışı var. Modellerin adında yer alan "HR" ibaresi ise kalp ritmi anlamına geliyor. Cihaz kalp ritmlerini ölçümleyebilecek. Fakat cihaz daha piyasaya sürülmeden eleştirilen bir yanı da oldu; bataryasının eski eski modellere kıyasla gelişmediğini fakrkeden kullanıcılar duruma tepki gösterdi. Cihaz şuan ön sipariş verilebilir.
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