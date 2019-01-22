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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Teknoloji
22.01.2019 - 14:15, Son Güncelleme:

Dev PUBG turnuvası başlıyor! 31 Ocak tarihine dikkat...

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Dev PUBG turnuvası başlıyor! 31 Ocak tarihine dikkat...

HP bu yıl 31 Ocak –3 Şubat tarihleri arasında gerçekleşecek Gaming İstanbul’da bir kere daha oyun severlerle buluşuyor. Etkinlik kapsamında ziyaretçiler OMEN by HP ürünlerini deneyimleme ve OMEN by HP Laptop ödüllü PLAYERUNKNOWN’S BATTLEGROUNDS (PUBG) turnuvasına katılma şansına sahip olacak.

HP, bu yıl Avrasya Gösteri ve Sanat Merkezi’nde yapılacak Gaming İstanbul (GIST) etkinliğinde 160 m2’lik deneyim alanı ile yer alacak. OMEN by HP ürünlerinin sergileneceği alanda ayrıca dört gün boyunca ikişer kişilik takımlarla PUBG turnuvaları gerçekleşecek. Dört günün en yüksek puanına ulaşan takım 2 adet OMEN by HP Laptop kazanırken, her günün şampiyonu olan takım sürpriz hediyelere sahip olacak. OMEN by HP 17 dizüstü bilgisayarları ve profesyonel oyun aksesuarlarını kullanarak yarışacak oyun severler, fuar boyunca oyun oynayacaklar.

Etkinlik kapsamında aynı zamanda HP, 2 yıldır teknoloji sponsoru olduğu 1907 Fenerbahçe Espor’un PUBG takımını, 1 Şubat Cuma günü hayranları ile buluşturacak. Ayrıca OMEN by HP marka elçisi olan sosyal medya fenomeni Necati "zeoNNN" Akçay da 2 Şubat Cumartesi günü HP standında takipçileri ile bir araya gelecek.

OMEN by HP 15 ve OMEN by HP 17 dizüstü bilgisayarlar oyunculara daha fazla özellik, ek port ve daha iyi VR uyumluluğu sunacak şekilde tasarlandı. Ortaya kompakt paket içerisinde sıra dışı oyun özellikleri sunan performanslı bir PC çıktı. Bu sayede oyuncular en son oyunları diledikleri ortamlarda oynayabiliyor. OMEN 15'te performans ve oyunların oynanabilirliğini artıran, optimize edilmiş oyun deneyimleri sunan birçok seçenek bulunuyor. OMEN 17 ise oyuncuların en son AAA+ oyunlarında yüksek kare oranları ile oyun oynamalarını sağlayan en hızlı teknolojileri destekliyor.

HP Türkiye Kişisel Sistemler Grubu Tüketici Ürünleri Kategori Yöneticisi Fatih Atlıbatur: “Bu yıl Gaming İstanbul PUBG Turnuvası ile daha önce hiç olmadığı kadar heyecanlı, geniş kapsamlı ve interaktif olacak. PUBG ile güçlerimizi birleştirdiğimiz için son derece heyecanlıyız. Bu işbirliği ile OMEN by HP performansını Battle Royale formatının öncüsüyle buluşturarak profesyonel oyuncular ve hayranları için bir oyun deneyimi yaratacağız.”

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