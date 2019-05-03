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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Teknoloji
A.A.
03.05.2019 - 07:49, Son Güncelleme:

Dev asteroid 10 yıl sonra Dünya'yı teğet geçecek

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Dev asteroid 10 yıl sonra Dünya'yı teğet geçecek

"Apofis" adlı asteroidin yakın geçişi, güzergahı üzerindeki 2 milyar kişi tarafından çıplak gözle izlenebilecek.

Bilim adamları, 340 metre çapındaki bir asteroidin 10 yıl sonra 13 Nisan 2029'da Dünya'nın 31 bin kilometre yakınından geçeceğini bildirdi.

"Space.com" internet sitesinde yer alan habere göre, ABD'nin Massachusetts Teknoloji Üniversitesinden gezegen bilimci Richard Binzel, "Apofis" adlı asteroidin 13 Nisan 2029'da Dünya'ya yakın geçiş yapacağını açıkladı.

Uluslararası Havacılık ve Uzay Akademisinin düzenlediği Gezegen Savunma Konferansı'nda konuşan Binzel, "Böylesine büyük bir gök cisminin Dünya'ya bu kadar yaklaşması ancak bin yılda bir görülebilecek bir gelişme, dolayısıyla buradaki fırsatları değerlendirmemiz gerekiyor." dedi.

Asteroidin Dünya'ya çarpma ihtimali bulunmuyor

Asteroidin Dünya'ya çarpma ihtimalinin bulunmadığını belirten Richard Binzel, asteroidin yörüngeye teğet yapacağı geçişi izlemenin, gezegeni potansiyel asteroid tahribatından korumaya yönelik önlemler geliştirmek bakımından faydalı olacağını vurguladı.

Dünya yörüngesini ekvator enleminde Hint Okyanusu üzerinde teğet geçmeye başlayacak asteroid, Afrika kıtası üzerinde batıdan doğuya kuzeye doğru meyille ilerleyerek, Atlantik Okyanusu'nu ve ABD'yi katettikten sonra Pasifik Okyanusu üzerinde Dünya yörüngesinden çıkacak.

Asterodin geçişinin, güzergahı üzerindeki bölgelerde yaşayan yaklaşık 2 milyar insan tarafından çıplak gözle izlenebileceği de belirtildi.

Mısır kötülük tanrısı Apofis'in adını taşıyan Dünya'ya yakın yörüngeli asteroid, 2004 yılında ABD'nin Arizona eyaletindeki Kitt Peak Rasathanesinde keşfedilmişti.

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