Ara
MENÜ
Teknoloji Haberleri

TEKNOLOJİ

    Haberler >Teknoloji>Detroit: Become Human'ın çıkış tarihi netleşti!

    Detroit: Become Human'ın çıkış tarihi netleşti!

    Hürriyet Haber
    02.03.2018 - 12:26 | Son Güncelleme:

    Quantic Dream tarafından geliştirilen ve farklı hikayesiyle merak uyandıran Detroit: Become Human, 25 Mayıs 2018’de oyun dünyasının beğenisine sunulacak. Oyunun ön siparişi ise Nisan ayında başlıyor.

    Duyurulduğu andan itibaren hikayesiyle merak uyandıran Detroit: Become Human, insanların ve androidlerin birlikte yaşadığı, toplumsal bağların koptuğu ve kaosun hakim olduğu geleceğin Detroit’inde geçiyor. Yapılan seçimlerle senaryosu ve karakterlerin kaderinin değiştiği oyun, aynı tarzdaki Heavy Rain ve Beyond gibi büyük beğeni toplayan oyunların yapımcısı Quantic Dream tarafından geliştirildi.

    Üç ana karakterle birbirinden farklı senaryolar

    Detroit: Become Human’da hikayeleri birbiriyle birleşen üç ana karakter bulunuyor. Bu üç ana karakterden biri programına karşı koyan ve yaratıldığı tesisten kaçan android Kara. Detroit’in canlı sokaklarını keşfe çıkan Kara, etrafındaki ve içindeki dünyanın eşitsizlikleriyle karşılaşırken şansını sonuna kadar denemek zorunda kalıyor. Connor ise soğukkanlı, işini bilen ve analitik düşünen bir polis müfettişi. Benzersiz içgörüsü ve yetenekleriyle Connor, programını bozarak sahiplerini terk eden veya suç işleyen ve “Aykırılar” olarak tanımlanan androidlerin peşine düşüyor. Programından kurtulmayı başaran bir diğer “Aykırı” ise android Markus. Efendisinden kurtulup dışlanmışlardan oluşan bir yeraltı grubuna katıldıktan sonra Markus, Detroit’in android nüfusunun kurtulması için bu grubun lideri oluyor. Fakat insanlara güçlü bir mesaj göndermek için barış yanlısı bir yolu mu seçecek yoksa şiddeti mi tercih edecek? Bunu da oyuncunun tercihleri belirleyecek.

    Detroit: Become Humanın çıkış tarihi netleşti

    Nisan’da ön satışa çıkıyor

    Oyunda alınan her karar, bazen küçük bazen de çok büyük sonuçlara sebep olacak şekilde hikâyeye yön veriyor. Yaşanan bir durumda alınan kötü bir karar başka birinin hayatına mâl olabiliyor. Alınan her kararda uyanık olmaya ve iyi düşünmeye sevk eden oyun, sürükleyici bir senaryoya sahip. Detroit: Become Human’ın teknoloji marketlerde ve PlayStation Store’da ön siparişe açılması planlanıyor.

    25 Mayıs 2018’de piyasaya çıkacak oyun, oyunculara en iyi deneyimi yaşatmak için Türkçe alt yazı seçeneği de sunuyor.

    Etiketler: oyun , detroit: become human , quantic dream
    Son Dakika Haberler
    ﻿

    EN ÇOK OKUNAN HABERLER

      Sayfa Başı
      Hürriyete Reklam Ver
      Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
      Türkiye'den ve Dünya’dan son dakika haberler, köşe yazıları, magazinden siyasete, spordan seyahate bütün konuların tek adresi hurriyet.com.tr; Hurriyet.com.tr haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, Kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
      • Hürriyet Emlak
      • Hürriyet Oto
      • Yenibiriş
      • Yakala.co
      • Hürriyet TV
      • Hürriyet Aile
      • Mahmure
      © Copyright 2018 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞHürriyet KurumsalBize UlaşınYatırımcı İlişkileri