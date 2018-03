Detroit: Become Human'ın çıkış tarihi netleşti!

Duyurulduğu andan itibaren hikayesiyle merak uyandıran Detroit: Become Human, insanların ve androidlerin birlikte yaşadığı, toplumsal bağların koptuğu ve kaosun hakim olduğu geleceğin Detroit’inde geçiyor. Yapılan seçimlerle senaryosu ve karakterlerin kaderinin değiştiği oyun, aynı tarzdaki Heavy Rain ve Beyond gibi büyük beğeni toplayan oyunların yapımcısı Quantic Dream tarafından geliştirildi.

Üç ana karakterle birbirinden farklı senaryolar

Detroit: Become Human’da hikayeleri birbiriyle birleşen üç ana karakter bulunuyor. Bu üç ana karakterden biri programına karşı koyan ve yaratıldığı tesisten kaçan android Kara. Detroit’in canlı sokaklarını keşfe çıkan Kara, etrafındaki ve içindeki dünyanın eşitsizlikleriyle karşılaşırken şansını sonuna kadar denemek zorunda kalıyor. Connor ise soğukkanlı, işini bilen ve analitik düşünen bir polis müfettişi. Benzersiz içgörüsü ve yetenekleriyle Connor, programını bozarak sahiplerini terk eden veya suç işleyen ve “Aykırılar” olarak tanımlanan androidlerin peşine düşüyor. Programından kurtulmayı başaran bir diğer “Aykırı” ise android Markus. Efendisinden kurtulup dışlanmışlardan oluşan bir yeraltı grubuna katıldıktan sonra Markus, Detroit’in android nüfusunun kurtulması için bu grubun lideri oluyor. Fakat insanlara güçlü bir mesaj göndermek için barış yanlısı bir yolu mu seçecek yoksa şiddeti mi tercih edecek? Bunu da oyuncunun tercihleri belirleyecek.







Nisan’da ön satışa çıkıyor

Oyunda alınan her karar, bazen küçük bazen de çok büyük sonuçlara sebep olacak şekilde hikâyeye yön veriyor. Yaşanan bir durumda alınan kötü bir karar başka birinin hayatına mâl olabiliyor. Alınan her kararda uyanık olmaya ve iyi düşünmeye sevk eden oyun, sürükleyici bir senaryoya sahip. Detroit: Become Human’ın teknoloji marketlerde ve PlayStation Store’da ön siparişe açılması planlanıyor.

25 Mayıs 2018’de piyasaya çıkacak oyun, oyunculara en iyi deneyimi yaşatmak için Türkçe alt yazı seçeneği de sunuyor.