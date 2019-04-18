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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinen Hürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Teknoloji
18.04.2019 - 08:05, Son Güncelleme:

Dersimiz Endüstri 4.0

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Dersimiz Endüstri 4.0

Dijital dönüşüm, Endüstri 4.0 konusunda büyük şirketler hızlı ivme alırken orta ölçekli şirketlerin kafa karışıklığı sürüyor. Kabaca baktığımızda Endüstri 4.0 genellikle akıllı fabrika fikrini doğuruyor. Bu, üretimi tamamen robotlara geçmiş fabrikalar düşünmemize sebep oluyor. Ancak şunu unutmamak gerekiyor ki her alanda öncelikli olan müşteri. Siz müşterinin arzusunu ne kadar doğru, iyi ve hızlı şekilde yerine getirirseniz o kadar öne çıkacaksınız.

Burada AI ile otomasyona geçiş sırasında, maliyetlerin azaltılması, hızın arttırılması hedefleniyor. Tabii bunlar yaşanırken meslekler de de değişim ve personelde azalma öngörülüyor. Ancak bu her şeyin sonu değil. Bundan yıllar önce şirketlerde IT departmanı diye bir bölüm yoktu, ancak şu an şirketlerin en önemli departmanlarından biri olan IT departmanlarında, şirketin büyüklüğüne göre onlarca, yüzlerce kişi çalışıyor. The Future of Jobs Report 2018’e göre şirketlerin %50'sinin, tam zamanlı çalışan personel sayısının otomasyon nedeniyle 2020 yılına kadar düşeceği, 2030 yılına kadar robotların dünya genelinde 800 milyon işçinin yerini alabileceği belirtilmiş.

Ancak aynı raporda işletmelerin AI ve otomasyon teknolojisine geçişi ardından çalışanlarının önüne yeni farklı işler sunacağına da değiniliyor.  Özellikle verimlilik artırıcı işler, analizler ve daha pek çok şu an adını bile bilmediğimiz pozisyonun açılması bekleniyor. Şirketlerin %25'inden fazlası otomasyonun yeni roller veya iş türlerinin ortaya çıkmasıyla sonuçlanacağını düşünüyor. Tüm bunlar gerçekleşirken müşteriye iyi bir ürün deneyi sunmak da giderek önem kazanıyor.
Teknoloji her ne kadar ortadaysa da şirketler için tek bir kırmızı hap yok. Sizin şirketinizde IoT, sayesinde öngörülü bir bakım sağlanabilirken, makine öğrenimi güvenliği artırabilir, 3D baskı üretimi müşteriye yaklaştırabilir. AR müşteri deneyimini artırabilir. Tüm bunları nerede nasıl kullanacağınız ise değişebilir.

Dersimizi iyi çalışmalıyız

Türkiye, Endüstri 4.0 için hızla adımlar atarken, iş dünyasındaki sivil toplum kuruluşları da çalışmalarına hız vermeli.  Projeler üretip, endüstriyel işletmeler ile onları Endüstri 4.0’a adapte edecek teknoloji şirketlerini bir araya getirmeli. Orta ve küçük ölçekli şirketlerin bu konularda doğru bilgilendirilmesi ve yönlendirilmesi gerekiyor. Aksi halde dijital dönüşüm yaptığını düşünürken şimdiden eskimiş teknolojiler kullanmaya başlayan şirketler ortaya çıkabilir. Geçen sene üniversitelerde yaptığım konuşmalarda alanı bilişim olmayan öğrencilerin teknolojik yenilikleri bilmediklerini gördüm. Gelecek böyle şekillenmiyor. Ben avukatım, ben hekimim, ben öğretmenim teknolojiyi takip etmem gerekmiyor günleri geride kaldı. Üniversiteler yeni oluşabilecek branşları öngörerek şimdiden eğitim altyapısını sağlamak zorunda. Bu mesleğinin adını havalı bir sıfata çevirmekle değil ders programını yeniden düzenlemekle olabilecek bir şey.


Serap TORUN
Twitter: @seraptorun73

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