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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Teknoloji
A.A.
13.06.2019 - 07:14, Son Güncelleme:

Depremin karakteristik özellikleri belirlenebilecek

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Depremin karakteristik özellikleri belirlenebilecek

AFAD, Küresel Konumlama Uydu Sistemleri cihazlarıyla depremin karakteristik özelliklerini araştıracak.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığınca (AFAD), Küresel Konumlama Uydu Sistemleri cihazlarıyla depremin karakteristik özelliklerinin araştırılacağı belirtildi.

AFAD'ın internet sitesinde yer alan bilgiye göre, AFAD Ar-Ge çalışmaları kapsamında, ABD ve Japonya'daki çalışmalara paralel şekilde Türkiye'de de bir ilki gerçekleştirerek Küresel Konumlama Uydu Sistemleri cihazlarıyla depremin karakteristik özelliklerini belirleyebilecek.

Çalışma kapsamında, bir sonraki adım bu cihazların deprem erken uyarı sistemlerinde kullanılabilirliğini sağlamak olacak.

Türkiye'de, Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü ve Harita Genel Müdürlüğü tarafından işletilen Türkiye Ulusal Sabit GNSS Ağı-Aktif (TUSAGA-Aktif) Sistemi kapsamında ülke genelinde ve KKTC'de 158 sabit GNSS istasyonuyla 7 gün 24 saat kesintisiz olarak veri toplanıyor.

AFAD Deprem Dairesi Başkanlığından araştırmacıların da bulunduğu ve TÜBİTAK tarafından desteklenen yüksek frekanslı GNSS verileriyle deprem çözümleri yapılması konusundaki araştırma projesi, başkanlığın konuyla ilgili danışmanlığını da yapan Ankara Üniversitesi Jeofizik Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Bahadır Aktuğ'un yürütücülüğünde tamamlandı.

TUSAGA-Aktif Ağı istasyonlarına ait verilerin paylaşımından sorumlu ve haritacılık alanındaki köklü kuruluşlarından Çevre ve Şehircilik Bakanlığına bağlı Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğüyle 22 Mayıs'ta yapılan protokol çerçevesinde bu istasyonlardan gelen veriler, AFAD Deprem Dairesi Başkanlığınca da değerlendirilecek.

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