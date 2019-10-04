Depremde iletişim sağlayabilecek yeni teknolojiler
Geçtiğimiz günlerde İstanbul'da yaşadığımız deprem yürekleri ağızlara getirirken, hemen ardından yaşanan iletişim sorunu pek çok tartışmayı da gündeme taşıdı. Peki deprem sonrasında vatandaş birbiriyle sorunsuz bir şekilde nasıl iletişimde kalacak? Son teknoloji nasıl hayat kurtaracak?
26 Eylül’de İstanbul’a yakın Silivri açıklarında 5.9 büyüklüğünde (kimi kaynaklara göre 6.0, kimisine göre 5.7) bir deprem meydana geldi. Depremin gündüz saatinde meydana gelmesinden ötürü, herkes cep telefonlarına sarıldı.
Çünkü depreme kimi vatandaşlarımızı okulunda, kimisi işinde, kimisi ise evinde yakalandı. Doğal olarak iş saati olduğu için de herkes yakınından haber alabilmek için telefonlarına sarıldı.
İşte ne olduysa bu anda oldu. Mobil şebekeler çöktü ve kimse aradığına ulaşamadı. Peki bu sorunu aşmanın yolu nedir? Depremde iletişim sağlayabilecek teknolojiler neler? Donanımhaber Editörü Erdi Özüağ'ın ilgili videosuna bu sayfadan ulaşabilirsiniz.
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