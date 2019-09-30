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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Teknoloji
A.A.
30.09.2019 - 07:14, Son Güncelleme:

Deprem sonrasında telefonlarla iletişimde kalmak için ne yapmalı?

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Deprem sonrasında telefonlarla iletişimde kalmak için ne yapmalı?

Depremin ardından cep telefonlarıyla bir süre görüşme yapılamaması, doğal afetlerden sonra vatandaşların veya kurumların arasındaki iletişimi sağlamak için alınabilecek önlemleri gündeme getirdi.

Dünyada bazı ülkelerde de kullanılan, doğal afetlerden sonra hizmet veren acil durum hattının bir an önce oluşturulması gerektiğini ifade eden uzmanlar, iletişim ağının kesilmesi durumunda akıllı cihazlarla bazı alternatif iletişim kanallarını herkesin kullanabileceğini kaydetti.

Bilişim Teknolojileri ve Siber Güvenlik Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Yavuz Sultan Selim Yüksel, AA muhabirine yaptığı açıklamada, deprem sonrasında yaşanan sorunların hackerların "DDoS" saldırılarından sonra yaşanan süreçlere çok benzediğini, ikisinde de sistemin çalışamaz hale geldiğini söyledi.

GSM ve telekomünikasyon firmalarının büyük altyapı yatırımlarını yıllar önce yaptığını ancak bu hafta yaşanan depremden sonraki iletişim problemlerinin bunun yetersizliğinden kaynaklanmadığını, Türkiye'nin önemli bir kısmının aynı anda telefonla görüşme yapmasının birtakım sorunları beraberinde getirdiğini anlatan Yüksel, bazı ülkelerin bu konuda çeşitli önlemler aldığını söyledi.

"Herkes 5G teknolojisinden ümitli"

Yüksel, ABD'de kamu kurumlarının acil durumlarda iletişim sağlamak için telekom altyapısının özel bir internet hattını kullandığına dikkati çekerek, "Doğal afetlerde kullanılacak acil durum hattının bir an önce oluşturulması için aksiyon almak gerekiyor. Dünyada deprem kuşağında bulunan ülkeler ne yapıyor, görmek  ve uygulamak lazım. Türkiye'nin geniş bant haberleşme sistemine acil ihtiyacı var. Herkes 5G teknolojisinden ümitli. Onun aktif olarak hayata geçmesi de yaklaşık 2025 yılında olacak. Orada bir dilimleme sisteminden bahsediyorlar. Diyelim ki 100 birimlik bir üretim hattı var. Herhangi bir afet durumunda bunun 20 birimini vatandaşın kullanımına, kalan 80 birimini de kamu ile bazı kurumların acil durumlarda kullanılacak telekom altyapısına çeviriyorlar. Şimdiki blok gibi tek parça halinde." değerlendirmesini yaptı.

İnternetin acil durumda haberleşmek için yegane kaynak olduğunu dile getiren Yüksel, 80 milyonun aynı anda ve sürekli telefonla konuşacağı bir kapasiteye ulaşmanın mümkün olmadığı söyledi.

Güvenliğin son kullanıcıda ve farkındalıklarla başladığına dikkati çeken Yüksel, "Deprem konusunda ne yapacağımızı bilmiyoruz. O anda yapılacaklar konusunda bir hazırlığımız yok. AFAD ve benzeri kurumların yapması gereken şey stratejik eylem planı çıkartıp, gelecekte öncelik olan bölgelerde hazırlık ve eğitimleri yapmaktır. İlgili sivil toplum kuruluşlarıyla beraber farkındalık çalışması olabilir. Bu planda deprem sonrasında iletişimi yeniden sağlama ve koordinasyon yer almalıdır. Bizim toplum hafızasına ihtiyacımız var. Ortak akılla, toplanma alanlarına gidiş ve iletişimi sağlama gibi konuları planlamalıyız." görüşünü dile getirdi.

Deprem sonrasında telefonlarla iletişimde kalmak için ne yapmalı

Genç Uluslararası Sosyal Medya Derneği (USMED) Yönetim Kurulu Başkanı ve yazılım uzmanı Ahmet Yusuf Bakkal ise dünyada değişen iklim şartları, Türkiye'nin doğal afetlerin sıkça yaşandığı bir coğrafyada bulunması nedeniyle doğal afetlere her zaman hazır olmayı gerektirdiğini söyledi.

Dünyada "disaster recovery plan" olarak ifade edilen bir kavramla olağanüstü durumlarda telekomünikasyon firmaları ve bankalar gibi hayati öneme sahip sistemleri geliştiren teknoloji altyapılarının sürekliliğini sağlamanın hedeflendiğini kaydeden Bakkal, orta şiddette bir depremde GSM operatörlerinin iletişim altyapısının çökmesinin bazı eksikliklerin göstergesi olduğunu belirtti.

"30 metrede fotoğraf ve mesaj yollanmak mümkün"

Bakkal, hem ülke olarak hem bireysel hem de kurumsal olarak afet farkındalığını artırmak gerektiğini dile getirerek, şöyle devam etti:

"Olası bir iletişim ağı kesilmesi durumunda bir dizi alternatif iletişim kanallarını herkesin kullanabiliyor olması birçok insanın hayatını kurtarabilir, onları kurtarmamızı sağlayabilir. Alternatif iletişim olarak birkaç senaryoyla karşılaşabiliriz. İnternetin ve mobil cihazların her ikisinin de olmadığı, ikisinden birinin olduğu ya da ikisine de sahip olduğumuz durumları yaşayabiliriz. Eğer yanınızda mobil cihaz ve internetiniz yoksa amatör telsizcilik eğitimi almanız size hayati bir avantaj sağlayabilir. E-devlet üzerinden başvurusu alınan, kıyı emniyeti tarafından belirli zamanlarda yapılan bir sınava girerek, amatör telsizcilik lisansına sahip olabilirsiniz. Bu yolla iletişiminizi çok kolay bir şekilde sağlayabilirsiniz. Mobil cihazınız var fakat internetiniz yoksa Wi-Fi ve bluetooth teknolojilerini kullanabilirsiniz. Hem Android hem de iOS mağazalarında bulacağınız birkaç uygulama ile cihazınızın bluetooth kapsama alanında, yaklaşık 30 metre olan bütün cihazlara sınırsız mesaj ve fotoğraf gönderimi yapabilirsiniz. Bu sistemi sağlayan en popüler uygulama FireChat uygulamasıdır. Vojer, Flows, goTenna, Bridgefy gibi FireChat ile aynı alt yapıyı kullanan birçok uygulama bulunmaktadır. Mobil cihazınız yok fakat internetiniz varsa elinizde bulunan iPad ve laptop gibi diğer teknoloji araçlarını kullanabilirsiniz. Bu ve benzeri cihazlardan en az birini her zaman şarjlı tutmaya ve güneş enerjili bir şarj cihazı bulundurmaya çalışın."

20 milyar cihaz birbiriyle konuşacak, Dünya bu yükü nasıl kaldıracak?Türkiye'den 10 saat uçuş uzaklığında bulunan Singapur'da Schneider Electric, önemli bir etkinlik düzenledi. Teknolojinin gelişmesiyle birlikte 2020 yılında 20 milyarı aşkın cihaz, Nesnelerin İnterneti adı altında birbirlerine bağlanacak. Yani cihazlar birbirleriyle konuşacak; hem de milyarlarcası... Gerçekten de müthiş bir büyüklük, müthiş bir rakam. Peki bunca cihazın ürettiği veri ne olacak? Dünya buna hazır mı? Altyapı büyük veriyi nasıl kaldırabilecek? Bu kapsamda Schneider Electric'ten Türkiye, Orta Asya ve Pakistan Bölgesi Secure Power Genel Müdür Yardımcısı Mustafa Demirkol, Hürriyet'e önemli açıklamalarda bulundu.
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