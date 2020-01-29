Deprem Fay Hattı Sorgulama Ekranı: Evimin altından fay hattı geçiyor mu?

Türkiye'nin farklı bölgelerinden geçen fay hatları, vatandaşları tedirgin ederken, Elazığ depreminin ardından internet üzerinden 'evimin altından fay hattı geçiyor mu' aramasında önemli bir yükseliş kaydedildi. Kullanıcılar, bilgisayarları başından bu bilgiye elbette ulaşabiliyor.



"Fay hattı sorgulama" işlemi sayesinde Türkiye fay hattı haritası Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) ve Maden Tetkik ve Arama Genel Müdürlüğü (MTA) verileri kolayca görüntülenebiliyor. Böylece kendi bulunduğunuz bölgeden bir fay hattının geçip geçmediğini, her sene güncellenen fay hattı bilgilerine bakarak görebiliyorsunuz.



MTA ve AFAD tarafından listelenen fay hatları, birkaç adımda kolayca görüntülenebiliyor. Fay haritası ile hangi şehir ya da ilçeden fay hatları geçtiğini gösteren iki kurum, bu bilgileri belirli aralıklarla güncelliyor.



AFAD'ın Fay Hattı Haritası için buraya tıklayabilirsiniz. E-devlet üzerinden bu bilgilere erişebilirsiniz.



MTA'nın fay hatları haritasına da buradan ulaşabilirsiniz.







